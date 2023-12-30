Канарейкин допустил обмен Тарасенко: «Хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли»

Теги Оттава Кубок Стэнли Федор Канарейкин НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Федор Канарейкин оценил вероятность обмена Владимира Тарасенко из «Оттавы».

В 29 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету форварда 22 (6+16) очка. «Сенаторс» занимают последнее место в Восточной конференции.

«Трудно что-то предсказывать. Думаю, любой хоккеист, находящийся в НХЛ, готов к разному развитию событий. 

В последнее время мы видим, что Тарасенко меняет клубы. Главное, чтобы ему было комфортно. Это игрок, уже давно зарекомендовавший себя. Конечно, хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли», — сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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