Канарейкин допустил обмен Тарасенко: «Хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли»
Федор Канарейкин оценил вероятность обмена Владимира Тарасенко из «Оттавы».
В 29 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету форварда 22 (6+16) очка. «Сенаторс» занимают последнее место в Восточной конференции.
«Трудно что-то предсказывать. Думаю, любой хоккеист, находящийся в НХЛ, готов к разному развитию событий.
В последнее время мы видим, что Тарасенко меняет клубы. Главное, чтобы ему было комфортно. Это игрок, уже давно зарекомендовавший себя. Конечно, хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли», — сказал экс-тренер клубов КХЛ.