Тарасенко набрал 0+2 с «Торонто». У него 22 очка в 28 матчах, безголевая серия – 6 игр

Владимир Тарасенко набрал 0+2 с «Торонто», продлив безголевую серию до 6 игр.

Форвард «Оттавы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с « » (4:2).

В активе россиянина стало 22 (6+16) очка в 28 играх при полезности «+10». Текущая безголевая серия – 6 матчей.

Сегодня Владимир (14:56, 0:50 – в большинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо. Также отметился 4 силовыми приемами и 1 перехватом.