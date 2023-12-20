Тарасенко провел 700-й матч в НХЛ – 0+0 и 0 бросков в створ за 16:54 с «Аризоной». У него нет очков в последних 3 играх

Теги Оттава Аризона НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко провел 700-й матч в НХЛ.

Форвард «Оттавы» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:4). 

32-летний россиянин (16:54, «минус 1») остался без очков и бросков в створ. В его активе 1 бросок в перекладину и 1 силовой прием. 

В трех последних играх у Тарасенко нет очков при полезности «минус 4». В сезоне – 19 (6+13) баллов в 25 играх. 

За карьеру в рамках регулярок Владимир набрал 593 (276+317) очка в 700 играх. 

4 комментария
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К сожалению, был лишь кратковременной вспышкой. Не путать с Селянне)
+2
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Хороший игрок
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Скоро в КХЛ.
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Ответ Иван Иванов
К сожалению, был лишь кратковременной вспышкой. Не путать с Селянне)
Выиграл Кубок Стэнли, 5 лет подряд забивал 30+, был капитаном команды НХЛ. Совсем кратковременно.
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