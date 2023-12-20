Тарасенко провел 700-й матч в НХЛ – 0+0 и 0 бросков в створ за 16:54 с «Аризоной». У него нет очков в последних 3 играх
Владимир Тарасенко провел 700-й матч в НХЛ.
Форвард «Оттавы» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:4).
32-летний россиянин (16:54, «минус 1») остался без очков и бросков в створ. В его активе 1 бросок в перекладину и 1 силовой прием.
В трех последних играх у Тарасенко нет очков при полезности «минус 4». В сезоне – 19 (6+13) баллов в 25 играх.
За карьеру в рамках регулярок Владимир набрал 593 (276+317) очка в 700 играх.