Куик – 9-й вратарь в истории НХЛ с 10+ подряд играми без поражений в основное время в 37+ лет. У него 9 побед на отрезке

«Рейнджерс» набрали очки в 10 подряд матчах с Джонатаном Куиком в воротах.

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Анахайм» (5:1) в регулярном чемпионате .

37-летний американец отразил 29 бросков из 30 и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне не проигрывал в основное время. В 11 матчах у него 9 побед и одно поражение по буллитам (первая игра в сезоне была неполной).

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли стал 9-м вратарем в истории в возрасте 37 лет или старше с серией из 10+ игр подряд, в которых его команда набирала очки.

Джонатан присоединился к Гампу Уорсли (1967/68, «Монреаль», 14 игр), Жаку Планту (1970/71, «Торонто», 12 игр), Евгению Набокову (2012/13, «Айлендерс», 11 игр), Россу Бруксу (1974/75, «Бостон», 10 игр), Чезаре Маниаго (1976/77, «Ванкувер», 10 игр), (2001/02 и 2006/07, «Детройт», по 10 игр), (2011/12, «Бостон», 10 игр) и (2019/20, «Эдмонтон», 10 игр).