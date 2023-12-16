Куик – 9-й вратарь в истории НХЛ с 10+ подряд играми без поражений в основное время в 37+ лет. У него 9 побед на отрезке

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«Рейнджерс» набрали очки в 10 подряд матчах с Джонатаном Куиком в воротах.

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Анахайм» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ

37-летний американец отразил 29 бросков из 30 и был признан второй звездой встречи. 

В текущем сезоне Куик не проигрывал в основное время. В 11 матчах у него 9 побед и одно поражение по буллитам (первая игра в сезоне была неполной). 

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли стал 9-м вратарем в истории в возрасте 37 лет или старше с серией из 10+ игр подряд, в которых его команда набирала очки. 

Джонатан присоединился к Гампу Уорсли (1967/68, «Монреаль», 14 игр), Жаку Планту (1970/71, «Торонто», 12 игр), Евгению Набокову (2012/13, «Айлендерс», 11 игр), Россу Бруксу (1974/75, «Бостон», 10 игр), Чезаре Маниаго (1976/77, «Ванкувер», 10 игр), Доминику Гашеку (2001/02 и 2006/07, «Детройт», по 10 игр), Тиму Томасу (2011/12, «Бостон», 10 игр) и Майку Смиту (2019/20, «Эдмонтон», 10 игр).

3 комментария
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Куик сейчас выглядит лучше Игоря это факт
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Куик теперь основной вратарь. Вторая молодость.
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Ответ Homyakus
Куик сейчас выглядит лучше Игоря это факт
Да ладно) У нас же когда русские вратаря много пропускают сразу начинают про плохую оборону.
Так что это заговор против Игорь - когда он стоит в раме оборона лажает, а когда Куик костьми лажатся)
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