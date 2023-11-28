Тамбиев о 3:2 с «Амуром»: «Содержание игры может быть лучше. Видно, что не хватает эмоций по сравнению с первыми матчами дерби. Все команды ждут перерыва»

Теги Амур КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Либор Шулак Хоккей

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:2 Б).

«Равный матч, много борьбы, много единоборств. Логично, что он закончился вничью. В серии буллитов наконец-то немножко повезло нам.

Мы и в прошлом году часто доводили до овертаймов. Чтобы выигрывать в основное время, надо немножко побольше забивать в основное время.

Сегодня рады двум очкам, но содержание игры может быть лучше. Было видно, что у обеих команд немножко не хватает эмоций по сравнению с первыми матчами дерби. Все команды ждут перерыва, чтобы залечить травмы, отдохнуть и потренироваться.

Почему не играет Шулак? Скоро будет играть. Он во Владивостоке, оформляет документы. Как оформит – будет играть», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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1 комментарий

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тон
Ставить Бучельникова и Гутика из раза в раз на буллиты, чтоб они не забили. Гениальные тренерские решения.
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