Тамбиев о 3:2 с «Амуром»: «Содержание игры может быть лучше. Видно, что не хватает эмоций по сравнению с первыми матчами дерби. Все команды ждут перерыва»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:2 Б).

«Равный матч, много борьбы, много единоборств. Логично, что он закончился вничью. В серии буллитов наконец-то немножко повезло нам.

Мы и в прошлом году часто доводили до овертаймов. Чтобы выигрывать в основное время, надо немножко побольше забивать в основное время.

Сегодня рады двум очкам, но содержание игры может быть лучше. Было видно, что у обеих команд немножко не хватает эмоций по сравнению с первыми матчами дерби. Все команды ждут перерыва, чтобы залечить травмы, отдохнуть и потренироваться.

Почему не играет ? Скоро будет играть. Он во Владивостоке, оформляет документы. Как оформит – будет играть», – сказал главный тренер « » .