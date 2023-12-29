Лукоянов после 1:4 от «Металлурга»: «Мне стыдно перед болельщиками «Ак Барса». Они приходят увидеть праздник, а не такую игру»

Теги Ак Барс Металлург Мг Зинэтула Билялетдинов КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов сказал, что ему стыдно перед болельщиками «Ак Барса».

Казанский клуб уступил «Металлургу» (1:4) в домашнем матче в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Проблема та же, сложно подводить итоги матча. Дело именно в нас. В прошлом сезоне были практически те же игроки, выполняли то, что нам говорят. Пока мы это не выполняем. Только командная работа может дать результат. Мне обидно, когда другая команда на голову сильнее тебя. У нас команда не хуже, мы должны выходить и биться.

– «Магнитка» второй матч подряд выигрывает с разницей в три шайбы. В чем причина?

– Просто они работают. Ребята молодые, не стесняются. Что мешает нам? Это большой вопрос. Они сегодня заслужили эту победу. Нельзя столько минут играть в меньшинстве. Я здесь играю 12 лет, и мне стыдно перед своими болельщиками.

Повлиять на результат можем только мы. Болельщики приходят на хоккей увидеть праздник, а не такую игру. Постараемся выиграть дерби. Перед новым годом мы должны порадовать наших болельщиков и нашу республику победой, – сказал форвард казанцев. 

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