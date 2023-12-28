Билялетдинов о 5 поражениях «Ак Барса» в 6 последних матчах: «Не вижу панических настроений, это надо перемолоть. Надеюсь, выйдем из этого положения как можно быстрее»

Теги Ак Барс Металлург Мг Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Юдин Никита Лямкин Кирилл Адамчук Амир Мифтахов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о неудачных результатах «Ак Барса».

Сегодня казанцы уступили «Металлургу» со счетом 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. У клуба 5 поражений в 6 последних матчах. 

– Тяжелый момент для команды. Я не могу сказать, что все плохо, но многие вещи у нас не получаются.

Мы неплохо играли с «Автомобилистом», но из-за удалений проиграли матч. С «Сибирью» играли – то же самое, моментами неплохо играли. Сегодня 14 минут удаления – ну куда это годится? Конечно, игра ломается, очень сложно потом перестраиваться.

Есть вопросы к отдельным игрокам, дисциплина, конечно, хромает. Я понимаю, что они не специально это делают, но есть глупые удаления, которые не позволяют нам играть правильно.

– Сегодня несколько лидеров пропустили матч – Александр Радулов, Вадим Шипачев, Никита Лямкин. С чем это связано?

– Дали им возможность отдохнуть, есть ребята, которых нужно проверить. Бывают разные ситуации, никто не застрахован от травм, потому надо было посмотреть вот этот состав. В принципе это боеспособный состав, который должен играть и выигрывать.

– По ходу матча выпал из состава Дмитрий Юдин, что с ним?

– Он получил травму. Сейчас его повезли в больницу, пока не могу сказать.

– По какой причине вы заменили Амира Мифтахова?

– Не по игре.

– У него что-то со здоровьем?

– Да.

– Вы сказали про дисциплину. Есть ли понимание, как это истреблять?

– Предпринимаем усилия. Но я еще раз говорю – удаления иногда несознательные.

Тот же Адамчук сегодня вывел шайбу за стекло, две минуты заработал, что тут можно сказать? Да, он нарушил, но что я могу сказать? Мы не молчим, на собраниях все время обсуждаем и индивидуально разговариваем. Но пока не можем справиться с этим вопросом.

– Вы поработали во время паузы, но ситуация глобально не меняется. Есть понимание, как выходить из нее?

– Конечно. Я не вижу никаких панических настроений здесь. Мы работаем, трудимся. Да, тяжело, характер тренировок мы поменяли. Это надо перемолоть, ничего страшного в этом нет.

Конечно, жалко, никто ведь не хочет проигрывать – ни я, ни игроки. Все вместе работаем, надеюсь, мы выйдем из этого положения как можно быстрее.

– Как долго Шипачев и Радулов будут отдыхать? Ждать ли их матче с «Салаватом Юлаевым»?

– Не знаю, сегодня будем решать. У нас были свои мысли на этот счет.

– А что именно вы поменяли в характере тренировок? Насколько быстро это даст результат?

– Хотелось бы, чтобы было побыстрее. Сейчас очень плотный календарь, с одной стороны думаешь о работе, а с другой стороны – как не перебрать с нагрузкой. Потому что и после Нового года игры пойдут очень плотно. Сейчас у нас было окно в четыре дня – мы поработали, в январе тоже такое будет.

– Насколько важно сейчас для команды занимать высокое место в таблице?

– Сейчас важно выигрывать каждый матч. Мы настраиваем игроков на каждый матч как на финальный. Иначе из этой ситуации не выберешься, – сказал Билялетдинов.

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7 комментариев
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Билл, надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь! С тобой до конца, даже, если ты не прав!
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Запад: ЦСКА 44 игры-48 очков, 6 место
Восток: Ак Барс 44 игры-50 очков, 7 место
Всем, мля, скептикам- и те, и эти будут мочить в ПО
всю эту шоблу типо удачливых в регулярке.
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