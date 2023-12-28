Билялетдинов о 5 поражениях «Ак Барса» в 6 последних матчах: «Не вижу панических настроений, это надо перемолоть. Надеюсь, выйдем из этого положения как можно быстрее»

Зинэтула Билялетдинов высказался о неудачных результатах «Ак Барса».

Сегодня казанцы уступили « » со счетом 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. У клуба 5 поражений в 6 последних матчах.

– Тяжелый момент для команды. Я не могу сказать, что все плохо, но многие вещи у нас не получаются.

Мы неплохо играли с «Автомобилистом», но из-за удалений проиграли матч. С «Сибирью» играли – то же самое, моментами неплохо играли. Сегодня 14 минут удаления – ну куда это годится? Конечно, игра ломается, очень сложно потом перестраиваться.

Есть вопросы к отдельным игрокам, дисциплина, конечно, хромает. Я понимаю, что они не специально это делают, но есть глупые удаления, которые не позволяют нам играть правильно.

– Сегодня несколько лидеров пропустили матч – , , . С чем это связано?

– Дали им возможность отдохнуть, есть ребята, которых нужно проверить. Бывают разные ситуации, никто не застрахован от травм, потому надо было посмотреть вот этот состав. В принципе это боеспособный состав, который должен играть и выигрывать.

– По ходу матча выпал из состава Дмитрий Юдин, что с ним?

– Он получил травму. Сейчас его повезли в больницу, пока не могу сказать.

– По какой причине вы заменили ?

– Не по игре.

– У него что-то со здоровьем?

– Да.

– Вы сказали про дисциплину. Есть ли понимание, как это истреблять?

– Предпринимаем усилия. Но я еще раз говорю – удаления иногда несознательные.

Тот же Адамчук сегодня вывел шайбу за стекло, две минуты заработал, что тут можно сказать? Да, он нарушил, но что я могу сказать? Мы не молчим, на собраниях все время обсуждаем и индивидуально разговариваем. Но пока не можем справиться с этим вопросом.

– Вы поработали во время паузы, но ситуация глобально не меняется. Есть понимание, как выходить из нее?

– Конечно. Я не вижу никаких панических настроений здесь. Мы работаем, трудимся. Да, тяжело, характер тренировок мы поменяли. Это надо перемолоть, ничего страшного в этом нет.

Конечно, жалко, никто ведь не хочет проигрывать – ни я, ни игроки. Все вместе работаем, надеюсь, мы выйдем из этого положения как можно быстрее.

– Как долго Шипачев и Радулов будут отдыхать? Ждать ли их матче с «Салаватом Юлаевым»?

– Не знаю, сегодня будем решать. У нас были свои мысли на этот счет.

– А что именно вы поменяли в характере тренировок? Насколько быстро это даст результат?

– Хотелось бы, чтобы было побыстрее. Сейчас очень плотный календарь, с одной стороны думаешь о работе, а с другой стороны – как не перебрать с нагрузкой. Потому что и после Нового года игры пойдут очень плотно. Сейчас у нас было окно в четыре дня – мы поработали, в январе тоже такое будет.

– Насколько важно сейчас для команды занимать высокое место в таблице?

– Сейчас важно выигрывать каждый матч. Мы настраиваем игроков на каждый матч как на финальный. Иначе из этой ситуации не выберешься, – сказал Билялетдинов.