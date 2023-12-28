Лукоянов о 5 поражениях «Ак Барса» в 6 последних матчах: «Слова заканчиваются уже. Те, кто в хоккее разбираются, все видят. Тренеры ни при чем, дело только в нас»

Теги Ак Барс Металлург Мг КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов высказался о плохой форме команды.

Сегодня казанцы уступили «Металлургу» со счетом 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. У клуба 5 поражений в 6 последних матчах. 

«Слова заканчиваются уже. Думаю, те, кто в хоккее разбираются, все видят. Правду никто не скажет, даже я не скажу.

Дело только в нас, хоккеистах. Тренеры тут вообще ни при чем. В прошлом сезоне были те же игроки, просто выполняли установки. Только слаженная командная работа может дать тот же результат, что в том году.

Не могу вспомнить, когда такое было вообще. Не обидно, когда проигрываешь команде, которая на голову сильнее. Но тут... У них сильный состав, конечно, но у нас не слабее», – сказал Лукоянов.

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1 комментарий
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