Морозов о возвращении Ковальчука: «Легендарный матч. Пускай Зарипов, Мозякин подумают»
Алексей Морозов высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».
40-летний форвард забросил шайбу в ворота «Куньлуня», сыграв впервые с сезона-2020/21.
– Легендарный матч, останется в памяти у всех.
Мы рады возвращению Ильи, будем ждать от него новых побед, голов. В прессе писали, что игроки, тренировавшиеся с ним, выделяли его хорошую физическую форму. Ковальчук хорошо провел матч, на уровне. Возможно, ему было тяжеловато, не было игровой практики. В плане «физики» он был хорош, мог еще забрасывать. Голы пойдут, он молодец.
– Не говорит ли это об уровне лиги?
– Это мастерство, уровень лиги здесь ни при чем. Таких выдающихся игроков мало, которые могут держать себя в 40 лет на таком уровне. Илья держал себя в хорошей форме все это время.
– Вам самим не хочется на лед выйти?
– Нет, нет.
– Пример может быть заразительным.
– Не знаю, пускай Зарипов, Мозякин подумают, – сказал президент КХЛ.