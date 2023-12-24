Морозов о возвращении Ковальчука: «Легендарный матч. Пускай Зарипов, Мозякин подумают»

Алексей Морозов высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний форвард забросил шайбу в ворота « », сыграв впервые с сезона-2020/21.

– Легендарный матч, останется в памяти у всех.

Мы рады возвращению , будем ждать от него новых побед, голов. В прессе писали, что игроки, тренировавшиеся с ним, выделяли его хорошую физическую форму. Ковальчук хорошо провел матч, на уровне. Возможно, ему было тяжеловато, не было игровой практики. В плане «физики» он был хорош, мог еще забрасывать. Голы пойдут, он молодец.

– Не говорит ли это об уровне лиги?

– Это мастерство, уровень лиги здесь ни при чем. Таких выдающихся игроков мало, которые могут держать себя в 40 лет на таком уровне. Илья держал себя в хорошей форме все это время.

– Вам самим не хочется на лед выйти?

– Нет, нет.

– Пример может быть заразительным.

– Не знаю, пускай , подумают, – сказал президент .