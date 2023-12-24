Морозов о возвращении Ковальчука: «Легендарный матч. Пускай Зарипов, Мозякин подумают»

Теги Спартак Данис Зарипов Алексей Морозов Сергей Мозякин Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Морозов высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний форвард забросил шайбу в ворота «Куньлуня», сыграв впервые с сезона-2020/21.

– Легендарный матч, останется в памяти у всех.

Мы рады возвращению Ильи, будем ждать от него новых побед, голов. В прессе писали, что игроки, тренировавшиеся с ним, выделяли его хорошую физическую форму. Ковальчук хорошо провел матч, на уровне. Возможно, ему было тяжеловато, не было игровой практики. В плане «физики» он был хорош, мог еще забрасывать. Голы пойдут, он молодец.

– Не говорит ли это об уровне лиги?

– Это мастерство, уровень лиги здесь ни при чем. Таких выдающихся игроков мало, которые могут держать себя в 40 лет на таком уровне. Илья держал себя в хорошей форме все это время.

– Вам самим не хочется на лед выйти?

– Нет, нет.

– Пример может быть заразительным.

– Не знаю, пускай Зарипов, Мозякин подумают, – сказал президент КХЛ.

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4 комментария
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Да чо уж, давайте еще одно пришествие Фетисова, а там и Третьяк подтянется
+5
0
+5
Подумают, и скажут на# нам это надо)
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+1
Ответ memphis
Да чо уж, давайте еще одно пришествие Фетисова, а там и Третьяк подтянется
в цска как ЦСКА как раз проблемы с вратарём 🤣
+1
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+1
Федоров может выступить за ЦСКА
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