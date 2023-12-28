Бобровский о 3:2 с «Тампой»: «Большая победа над хорошей командой. Они играют умно в атаке, создают хорошие моменты. Отличный соперник»

Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче с «Тампой» (3:2).

Вратарь «Флориды» отразил 27 бросков из 29.

«Для нас это большая победа над действительно хорошей командой. Это всегда соперничество и отличный бой. Они играют умно в атаке и создают хорошие моменты. Нужно быть начеку.

Это отличный соперник, мы выкладываемся по максимуму в матчах друг против друга», – сказал вратарь «Флориды» .