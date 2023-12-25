Варламов занимает 7-е место в сезоне НХЛ по проценту сэйвов (91,9). Он единственный российский вратарь в топ-10

Семен Варламов занимает 7-е место в сезоне НХЛ по проценту сэйвов.

Вратарь «Айлендерс» одержал 6 побед в 12 матчах при 91,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,75.

Он единственный из российских вратарей, кто входит в топ-10 в по проценту сэйвов (при минимуме в 10 сыгранных матчей).

В десятку также входят (« », 15 игр, 93,3%), (« », 14, 92,8%), Джереми Сваймен («Бостон», 16, 92,8%), Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес», 22, 92,5%), Кейси Десмит («Ванкувер», 11, 92,3%), Джонатан Куик («Рейнджерс», 12, 92,0%), Коннор Хеллибак («Виннипег», 24, 91,8%), Алекс Неделькович («Питтсбург», 10, 91,7%), Тэтчер Демко («Ванкувер», 25, 91,7%).

Илья Сорокин («Айлендерс», 21, 91,4%) идет на 14-м месте, Сергей Бобровский («Флорида», 25, 91,0%) – на 18-м, Андрей Василевский («Тампа», 13, 90,8%) – на 21-м. Иван Просветов («Колорадо», 10, 90,6%) и Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 20, 90,6%) делят 24-е место.