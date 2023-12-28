Директор «Металлурга» об обмене Дронова: «Он проделал большой путь в нашей системе. Но есть ощущение, что ему необходима смена обстановки, перезагрузка»

Сергей Гомоляко высказался об обмене Григория Дронова на Никиту Подскребалина.

«Мы считаем, что обмен пойдет на пользу всем участникам сделки. Мы получаем в обойму молодого и перспективного голкипера с большим опытом игры на самых разных уровнях.

Никите будет предоставлена возможность раскрыть свой потенциал и побороться за высокие позиции вместе с « ».

То же самое можно сказать и про Гришу – он проделал большой путь в нашей системе, но на текущий момент есть ощущение, что ему необходима смена обстановки, перезагрузка, если хотите.

Так появился вариант, который устроил всех: игроки получат шанс перезагрузиться, а клубы – докомплектовались перед дедлайном», – сказал спортивный директор «Металлурга» .

«Трактор» выменял Дронова у «Металлурга» на Подскребалина