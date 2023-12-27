«Трактор» обменял Боуи в «Куньлунь» на Родуолда («СЭ»)

«Трактор» и «Куньлунь» совершили обмен игроками.

Челябинский клуб обменял защитника в « » на нападающего Джека Родуолда, сообщает « ».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Боуи провел 22 матча и набрал 7 (3+4) очков. На счету Родуолда 6 (6+10) баллов в 44 играх.

Напомним, 27 декабря 2023 года завершится период дозаявок в КХЛ – с завтрашнего дня клубы больше не смогут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.