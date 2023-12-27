«Трактор» обменял Боуи в «Куньлунь» на Родуолда («СЭ»)

Теги Трактор возможные переходы КХЛ Мэдисон Боуи Куньлунь Ред Стар Джек Родуолд Спорт-Экспресс Хоккей

«Трактор» и «Куньлунь» совершили обмен игроками.

Челябинский клуб обменял защитника Мэдисона Боуи в «Куньлунь» на нападающего Джека Родуолда, сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Боуи провел 22 матча и набрал 7 (3+4) очков. На счету Родуолда 6 (6+10) баллов в 44 играх. 

Напомним, 27 декабря 2023 года завершится период дозаявок в КХЛ – с завтрашнего дня клубы больше не смогут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.

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4 комментария
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Говорят потом в торпедо из куньлуня
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Ура ещё надо бревно обменять на деньги.
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Защитник и нападающий с похожей средней результативностью. Смысл менять шило на мыло?
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