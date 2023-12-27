Роман Ротенберг: «Каждый должен отвечать за свои слова, каждый пацан. Это важно для победы»

Роман Ротенберг считает, что каждый человек должен отвечать за свои слова.

Главный тренер СКА заявил об этом после победы над ЦСКА (2:0).

«Фразу «отвечают за свои слова» мы используем не только из-за сериала «Слово пацана», а потому что это жизнь.

Каждый должен отвечать за свои слова. Каждый пацан, каждый человек. Это важно для победы и в спорте, и в жизни. Только честный труд!» – сказал Ротенберг.

Ротенберг о «Слове пацана»: «Я рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале. Даже там можно выжить и потом стать настоящим гражданином, патриотом своего государства»