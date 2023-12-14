«Ак Барс» может обменять Жафярова в «Металлург» на Кошелева

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг возможные переходы КХЛ Дамир Жафяров Семен Кошелев Хоккей

«Ак Барс» может обменять форварда Дамира Жафярова в «Металлург».

Ранее сообщалось, что в трехстороннем обмене Жафяров может перейти в «Авангард», Игорь Гераськин – в «Металлург», а Семен Кошелев – в «Ак Барс».

По информации «Бизнес Online», сейчас рассматривается вариант обмена Жафярова напрямую в команду из Магнитогорска без участия омского клуба.

«Ак Барс» взамен может получить форварда Кошелева.

Дамир Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Кошелев записал в свой актив 13 (4+9) баллов при полезности «минус 5» в 32 играх.

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5 комментариев
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Это плохо. Жафяров нужен Авангарду
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Обменяйте уже, Надоел Валиуллин с Дедом мусолить Дамира😡
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Это плохо. Жафяров нужен Авангарду
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Ответ grek087
Это плохо. Жафяров нужен Авангарду
да но не ценой Гераськина!!!!
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Ответ grek087
Это плохо. Жафяров нужен Авангарду
Зачем авангарду ещё один лёгкий форвард? Итак второе звено "лилипутов". Да и авангарду нужен снайпер под ПО. А не игрок с 51 играми в которых забил 5 голов
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