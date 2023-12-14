«Ак Барс» может обменять Жафярова в «Металлург» на Кошелева

«Ак Барс» может обменять форварда Дамира Жафярова в «Металлург».

Ранее сообщалось, что в трехстороннем обмене Жафяров может перейти в «Авангард», Игорь Гераськин – в «Металлург», а Семен Кошелев – в «Ак Барс».

По информации «Бизнес Online», сейчас рассматривается вариант обмена Жафярова напрямую в команду из Магнитогорска без участия омского клуба.

«Ак Барс» взамен может получить форварда Кошелева.

Дамир Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Кошелев записал в свой актив 13 (4+9) баллов при полезности «минус 5» в 32 играх.