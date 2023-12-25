Леонтьев после 1:4 от «Амура»: «Мы не сломлены. Уверен, что у «Нефтехимика» есть характер. Функциональное состояние у команды нормальное»

Олег Леонтьев высказался после матча против «Амура» (1:4).

«Равная игра – у соперника и у нас было примерно равное количество голевых ситуаций. Но точности в завершении нам не хватило, плюс пропущенные голы – следствие индивидуальных ошибок.

Боевая игра, которая понравилась, кроме счета. Мы не сломлены, уверен, что у нас есть характер, готовимся к следующему матчу.

Функциональное состояние у команды, я считаю, нормальное. В третьем периоде не то чтобы подсели, была ошибка защитника, до этого мы в штангу попали на первой минуте. Сняли вратаря, пропустили в пустые ворота – попытались организовать штурм, но пропустили», – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.

«Нефтехимик» проиграл 9 из 10 последних матчей