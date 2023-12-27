Юрчо в «Авангарде» заработает 12 млн рублей до конца сезона («Чемпионат»)

Стало известно, сколько Томаш Юрчо заработает в «Авангарде».

Сегодня омский клуб объявил о подписании 30-летнего нападающего. Контракт с ним рассчитан до конца сезона.

По информации « », зарплата хоккеиста составит 12 миллионов рублей без учета бонусов. Словак присоединится к команде в январе.

– бронзовый призер Олимпиады-2022, двукратный обладатель Кубка Колдера. Ранее в он выступал за «Барыс» и «Куньлунь».