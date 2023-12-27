Юрчо в «Авангарде» заработает 12 млн рублей до конца сезона («Чемпионат»)

Теги Авангард КХЛ Томаш Юрчо Чемпионат.com деньги Хоккей

Стало известно, сколько Томаш Юрчо заработает в «Авангарде».

Сегодня омский клуб объявил о подписании 30-летнего нападающего. Контракт с ним рассчитан до конца сезона. 

По информации «Чемпионата», зарплата хоккеиста составит 12 миллионов рублей без учета бонусов. Словак присоединится к команде в январе. 

Юрчо – бронзовый призер Олимпиады-2022, двукратный обладатель Кубка Колдера. Ранее в КХЛ он выступал за «Барыс» и «Куньлунь». 

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1 комментарий
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Ну наверное хотелось бы покруче кого-то
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