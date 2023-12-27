Юрчо в «Авангарде» заработает 12 млн рублей до конца сезона («Чемпионат»)
Стало известно, сколько Томаш Юрчо заработает в «Авангарде».
Сегодня омский клуб объявил о подписании 30-летнего нападающего. Контракт с ним рассчитан до конца сезона.
По информации «Чемпионата», зарплата хоккеиста составит 12 миллионов рублей без учета бонусов. Словак присоединится к команде в январе.
Юрчо – бронзовый призер Олимпиады-2022, двукратный обладатель Кубка Колдера. Ранее в КХЛ он выступал за «Барыс» и «Куньлунь».