«Сибирь» обменяет Прохоркина в «Авангард» на денежную компенсацию («СЭ»)

«Сибирь» обменяет нападающего Николая Прохоркина в «Авангард».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», новосибирский клуб получит денежную компенсацию за 30-летнего форварда.

В текущем сезоне на счету Николая Прохоркина 23 (8+15) очка в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий уже играл за «/» в сезоне-2021/22.