«Сибирь» обменяет Прохоркина в «Авангард» на денежную компенсацию («СЭ»)

Теги Авангард Сибирь возможные переходы КХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Сибирь» обменяет нападающего Николая Прохоркина в «Авангард».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», новосибирский клуб получит денежную компенсацию за 30-летнего форварда.

В текущем сезоне на счету Николая Прохоркина 23 (8+15) очка в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий уже играл за «/» в сезоне-2021/22.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игрок перебежчик, игрок на которого никогда нельзя понадеяться, игрок который нигде не задерживается. Молюсь всем богам чтобы это было неправдой (что вряд ли). В 1000 раз лучше взять абсолютно любого из молодежки, даже самого главного пассажира, чем это днище.
+15
-2
+13
Здравствуйте, куча левых удалений и игра по настроению.

Но с другой стороны лучше он в спецбригаде большинства, чем легенда номер 45 :)
+6
-1
+5
На безрыбье, как говорится…
В общем, просто за деньги (без слива активов) - это зачёт! Пусть Валёк теперь за место в топ-6 поборется
+4
0
+4
Жафяров, прохоркин, и лег, тогда хорошее второе звено будет
+3
0
+3
Далеко не самый худший центр, который может принести еще не мало пользы, если будет себя вести нормально.
Характер его и поведение оставляют желать лучшего, что на площадке, что за ее пределами.
+3
-1
+2
Сомнительное усиление)
+3
-1
+2
Не надо
+1
0
+1
Плюса 2 - никого не отдали, сохранили место для лега
+1
0
+1
Ответ Alex Novatsky
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Габорик
Здравствуйте, куча левых удалений и игра по настроению. Но с другой стороны лучше он в спецбригаде большинства, чем легенда номер 45 :)
Да он ничуть не лучше легенды 45
0
0
0
Ответ Габорик
Здравствуйте, куча левых удалений и игра по настроению. Но с другой стороны лучше он в спецбригаде большинства, чем легенда номер 45 :)
Да чем лучше-то? Он при Хартли-то толком не играл в большинстве, а сейчас что изменится
0
0
0
Ответ Антон Костенко
Жафяров, прохоркин, и лег, тогда хорошее второе звено будет
Жафяров судя по всему только с трибуны будет поддерживать этих партнёров по второму звену... После всех событий я думаю его теперь точно не пустят в Авангард..
0
0
0
Ответ Zolotoi24
На безрыбье, как говорится… В общем, просто за деньги (без слива активов) - это зачёт! Пусть Валёк теперь за место в топ-6 поборется
Валентина менять,не нужен он от слова совсем.Есть команды где он может играть в топ-6,в 3-4 он не в тему,не силового плана игрок
0
0
0
Ответ Roman Schmidt
во второе,его практически заново собирают.Гераськин-Прохоркин-( таинственный легионер)..вроде такое вот вырисовывается
если Жафярова выменять у Казани,тогда Жафяров-Прохоркин-лег
0
0
0
Ответ Олег Бандуил
для чего он нужен? интересно в какое звено?🤔🤔🤔
во второе,его практически заново собирают.Гераськин-Прохоркин-( таинственный легионер)..вроде такое вот вырисовывается
0
0
0
Ответ Олег Бандуил
для чего он нужен? интересно в какое звено?🤔🤔🤔
пригодится. главное, что в замен ни кого нормального не отдали.
+1
-1
0
Зачем нам эта ленивая жопа? да ещё с агентом Бабаевым? Зачем!?
0
0
0
Комментарий удален пользователем
скорее всего многоходовочка
0
0
0
Понятно. Компенсации никакой. Только в кхл покупка называется "денежной компенсацией". Никаких игроков взамен, только бабло
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий