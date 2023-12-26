«Сибирь» обменяет Прохоркина в «Авангард» на денежную компенсацию («СЭ»)
«Сибирь» обменяет нападающего Николая Прохоркина в «Авангард».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», новосибирский клуб получит денежную компенсацию за 30-летнего форварда.
В текущем сезоне на счету Николая Прохоркина 23 (8+15) очка в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий уже играл за «/» в сезоне-2021/22.
Но с другой стороны лучше он в спецбригаде большинства, чем легенда номер 45 :)
В общем, просто за деньги (без слива активов) - это зачёт! Пусть Валёк теперь за место в топ-6 поборется
Характер его и поведение оставляют желать лучшего, что на площадке, что за ее пределами.