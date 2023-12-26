Роман Ротенберг: «У Лайпсика была серьезная травма, удар в голову. Еле оклемался. Мы довели его до стопроцентно боевого состояния»

Теги СКА травмы КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Хоккей

Роман Ротенберг оценил игру Брендана Лайпсика в матче с «Динамо» (3:2).

Брендан Лайпсик вышел впервые за два месяца и сразу забросил шайбу. Как оцените его игру?

– Он здорово работал на тренировках. У Лайпсика была серьезная травма, удар в голову. Еле оклемался.

Мы держим удар – он молодец. Три месяца тренировался. Огромное спасибо нашим докторам – они его восстановили. Не форсировали возвращение, потому что травма головы – это очень серьезно. Нельзя было рисковать.

Мы довели Лайпсика до стопроцентно боевого состояния. Он на сто процентов готов. Сыграл хорошо, но может еще лучше. Лайпсик сам это прекрасно понимает, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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11 комментариев
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Со стороны кажется что травма головы была у тебя, Роман
+11
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+10
Роман Борисович, зачем скромничать?
Вы научили его заново ходить, поставили на лёд.
Первое слово когда он пришёл в себя было папа, по отношению к Вам!
+6
0
+6
Ответ Ми Ша
Со стороны кажется что травма головы была у тебя, Роман
Почему была? Кажется, что она и есть
+4
0
+4
"Мы его на помойке нашли, отмыли, отчистили.."
+4
-1
+3
Ответ Ми Ша
Со стороны кажется что травма головы была у тебя, Роман
Угу. Только Роман уже вряд ли оклематься сумеет
+3
0
+3
Ответ Ми Ша
Со стороны кажется что травма головы была у тебя, Роман
после которой он так и не оклемался ...на всю жизнь шрам в голове видимо остался ...
+2
0
+2
Да что тут говорить,прям воспитанник СКА и Ромы
+1
0
+1
Шрам-то на всю жизнь хоть остался?
+1
0
+1
Ответ Ми Ша
Со стороны кажется что травма головы была у тебя, Роман
Кажется это не кажется)))
+1
0
+1
Ответ ivan555navi
В следующей новости приводятся слова Кожевникова, что журналисты ищут хайп и пишут гaдости, но, читая комментарии понимаешь, почему они это делают - они просто обслуживают своих читателей, потакая их бескультурью и душевной мepзости.
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