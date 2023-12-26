Роман Ротенберг: «У Лайпсика была серьезная травма, удар в голову. Еле оклемался. Мы довели его до стопроцентно боевого состояния»
Роман Ротенберг оценил игру Брендана Лайпсика в матче с «Динамо» (3:2).
– Брендан Лайпсик вышел впервые за два месяца и сразу забросил шайбу. Как оцените его игру?
– Он здорово работал на тренировках. У Лайпсика была серьезная травма, удар в голову. Еле оклемался.
Мы держим удар – он молодец. Три месяца тренировался. Огромное спасибо нашим докторам – они его восстановили. Не форсировали возвращение, потому что травма головы – это очень серьезно. Нельзя было рисковать.
Мы довели Лайпсика до стопроцентно боевого состояния. Он на сто процентов готов. Сыграл хорошо, но может еще лучше. Лайпсик сам это прекрасно понимает, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Вы научили его заново ходить, поставили на лёд.
Первое слово когда он пришёл в себя было папа, по отношению к Вам!