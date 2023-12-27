Ротенберг о лимите на легионеров: «Наши ребята должны играть. Это же классно, что мы увидели столько молодых звезд. Наша задача – оставлять их в России»
Роман Ротенберг высказался о возможном возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ.
«Сейчас есть много наших хороших игроков. В «Торпедо», например, много сильных российских хоккеистов: Артамонов, Атанасов. В СКА и других клубах много сильных молодых игроков, которые благодаря лимиту вышли на первые роли.
Я считаю, что у нас все хорошо. Наши молодые ребята должны играть. Это же классно, что сейчас мы увидели столько молодых звезд. Гребенкин, например. Это же топовый игрок, показывающий интереснейший хоккей с таким катанием и уровнем мастерства. Он, благодаря в том числе лимиту, сейчас имеет возможность играть в первом звене. Он развивается и главное – остается играть в России.
А если бы он не попадал в состав, то уехал бы давно. А такие ребята остаются здесь. И самая основная наша задача – оставлять их в России», – сказал главный тренер СКА и «России 25».