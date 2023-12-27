Ротенберг о лимите на легионеров: «Наши ребята должны играть. Это же классно, что мы увидели столько молодых звезд. Наша задача – оставлять их в России»

Теги СКА Торпедо Роман Ротенберг лимит на легионеров Спорт-Экспресс Никита Гребенкин Василий Атанасов Никита Артамонов Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ.

«Сейчас есть много наших хороших игроков. В «Торпедо», например, много сильных российских хоккеистов: Артамонов, Атанасов. В СКА и других клубах много сильных молодых игроков, которые благодаря лимиту вышли на первые роли.

Я считаю, что у нас все хорошо. Наши молодые ребята должны играть. Это же классно, что сейчас мы увидели столько молодых звезд. Гребенкин, например. Это же топовый игрок, показывающий интереснейший хоккей с таким катанием и уровнем мастерства. Он, благодаря в том числе лимиту, сейчас имеет возможность играть в первом звене. Он развивается и главное – остается играть в России.

А если бы он не попадал в состав, то уехал бы давно. А такие ребята остаются здесь. И самая основная наша задача – оставлять их в России», – сказал главный тренер СКА и «России 25».

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7 комментариев
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Сказал тренер команды с 8 пятерками в составе
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Твоя задача мнением людей интересоваться, чего они хотят, а не ты
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Насильно мил не будешь. Молодёжь сама разберётся уезжать ей или оставаться. Опыт полученный в хоккейных лигах Штатов и Канады бесценен.
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Теряешь хватку, ромчик, Атанасов же из Ленинградской подворотни! Строгий выбор пиарщику!
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"Это же классно, что сейчас мы увидели столько молодых звезд." Мы это кто? Мы, Роман Ротенберг, .........
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А как насчет лимита на тренеров с двойным гражданством ?
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