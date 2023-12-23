Ротенбергу не задали ни одного вопроса на пресс-конференции после игры с «Торпедо». Общение с прессой прошло за 45 секунд

Журналисты не задали вопросов Роману Ротенбергу по итогам игры с «Торпедо».

СКА проиграл «Торпедо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата .

На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг произнес вступительные слова касательно исхода встречи.

Затем модератор пресс-конференции попросил журналистов задать вопросы специалисту как в формате онлайн, так и тех, кто находился в зале, но вопросов от прессы не прозвучало, после чего пресс-конференции Ротенберга завершилась, продлившись примерно 45 секунд.

Ротенберг про 1:3 от «Торпедо»: «Втроем выиграть можно в хоккее, но сложно. СКА допустил три ошибки – соперник наказал»