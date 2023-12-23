Ротенбергу не задали ни одного вопроса на пресс-конференции после игры с «Торпедо». Общение с прессой прошло за 45 секунд

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Журналисты не задали вопросов Роману Ротенбергу по итогам игры с «Торпедо».

СКА проиграл «Торпедо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг произнес вступительные слова касательно исхода встречи.

Затем модератор пресс-конференции попросил журналистов задать вопросы специалисту как в формате онлайн, так и тех, кто находился в зале, но вопросов от прессы не прозвучало, после чего пресс-конференции Ротенберга завершилась, продлившись примерно 45 секунд.

Ротенберг про 1:3 от «Торпедо»: «Втроем выиграть можно в хоккее, но сложно. СКА допустил три ошибки – соперник наказал»

18 комментариев
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Давайте и здесь не оставим никаких комментариев :)
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Не привёз с собой журналистов что ли?
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Игнор клоуна лучшее решение.
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ну так народ всё видит, всё понимает. о чем спрашивать. оплошность красной машины, не более. победы над Канадой впереди, тренер работает
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Какие вопросы могут быть к дилетанту! Все равно лозунгами шпарить будет .
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Надоели бессмысленные стендапы
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Кто хоккей смотрит, тот в цирке не смеется.
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Всё и так понятно.))
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"Затем модератор пресс-конференции попросил журналистов задать вопросы специалисту как в формате онлайн, так и тех, кто находился в зале, но вопросов от прессы не прозвучало"

Не удивительно, ибо в зале не было специалиста.
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Это фиаско сэр. Про систему надоело, а про что ещё спросить журналистам.
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Ответ Габорик
Давайте и здесь не оставим никаких комментариев :)
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Такая себе пресс-конференция была. 0 вопросов Роме,3 вопроса Николаевичу
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А как Ротенберг в туалет сходил? Что ел на завтрак? Это тоже очень важно
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ротену игнор
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Он не только народу надоел ,он уже и журналистам надоел со своей бестолковой системой
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Шевцов видимо заболел. Ларионову тоже не задавали почти
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