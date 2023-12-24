Владимир Юрзинов: «Мы выиграли Кубок Первого канала, когда сократили лимит на легионеров. Это не случайно. Подумайте!»

Теги СКА Торпедо Владимир Юрзинов Кубок Первого канала КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Владимир Юрзинов рассказал о влиянии Кубка Первого канала на КХЛ.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга одержала победы во всех матчах на турнире – против Казахстана (5:2), Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

– Каким видите влияние Кубка Первого канала на регулярный чемпионат КХЛ?

– Международные турниры нужны еще и потому, что они развивают клубные чемпионаты каждой из стран.

Одно время у нас был крен в сторону оборонительного хоккея, наблюдалось его упрощение. Но в Европе так давно не играют.

С этой точки зрения Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге смотрелся свежо и современно. Кстати, скорость и атака – основные черты еще советского хоккея. В этом стиле играет все больше команд КХЛ.

Мне нравится, например, «Торпедо», только оно смогло остановить серию СКА из полутора десятков матчей.

В предыдущем нашем интервью говорил о том, что СКА тоже будет прибавлять – и пошли победы, одна за одной, при современной игре. Омск, Уфа, «Спартак», Магнитогорск – команд, которые радуют атакой, теперь много.

– Опять пошли разговоры об увеличении лимита на легионеров.

– Говорить об увеличении лимита в то время, когда границы на замке и когда у нас столько талантливой молодежи, – на мой взгляд, дурной тон. Меня огорчает, что с этой идеей возятся.

В конце концов Кубок Первого канала мы наконец-то выиграли именно в том сезоне, когда сократили лимит на легионеров и дали дополнительные рабочие места нашей молодежи. Это не случайно. Подумайте! – сказал заслуженный тренер СССР, консультант «России 25» и СКА Владимир Юрзинов.

16 комментариев
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Тут даже пошутить не получается
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Ответ drugoon
Тут даже пошутить не получается
тут даже сказать нечего, не то чтобы пошутить)))
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Ну да …Казахстан и Белоруссия это же хоккейные державы в отличие от финов,чехов и шведов,не в обиду казахам и белорусам
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КПК абсолютно слабый турнир.
Кал за конфетку хватит выдавать.
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Ветеранам-слава и почти! Но, нужно вовремя уходить, чтобы бред не стал транслироваться на публику. А то это выглядит смешно!
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Эх Юрзинов, Юрзинов....
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Только прикоснулся консультантом к Ротенбергу и уже такой результат, а был адекватным. Странно не сказал, что его кормилец за год выдвинулся в лучшие тренеры и вот уже и белорусов обыгрывает...тьфу
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Ответ ivan555navi
Господа критиканы, если вы лучше разбираетесь в хоккее, чем Владимир Юрзинов, то, почему вы не работаете в этом самом хоккее, а бегаете за ним и другими специалистами в интернете и критикуете (а точнее, в основном оскорбляете)?
А тут обязательно нужно быть хоккейным гуру, чтобы понять, что его слова про победу на КПК это цирк, верно?)
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Пафоса, как будто мы Кубок Мира или ОИ с участием НХЛ выиграли.
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Я за полную отмену лимита.
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жесть аахахахахахахах
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Ответ fantazer812
А тут обязательно нужно быть хоккейным гуру, чтобы понять, что его слова про победу на КПК это цирк, верно?)
В любом деле нужно быть гуру, что-бы разбираться в вопросах.
Сейчас в интернете куча людей убеждает что Земля плоская или "опровергает" Теорию относительности Эйнштейна.
Интернет даёт возможность любому профану транслировать своё профанство на весь мир.
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