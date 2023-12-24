Владимир Юрзинов: «Мы выиграли Кубок Первого канала, когда сократили лимит на легионеров. Это не случайно. Подумайте!»

Владимир Юрзинов рассказал о влиянии Кубка Первого канала на КХЛ.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга одержала победы во всех матчах на турнире – против Казахстана (5:2), Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

– Каким видите влияние Кубка Первого канала на регулярный чемпионат КХЛ?

– Международные турниры нужны еще и потому, что они развивают клубные чемпионаты каждой из стран.

Одно время у нас был крен в сторону оборонительного хоккея, наблюдалось его упрощение. Но в Европе так давно не играют.

С этой точки зрения Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге смотрелся свежо и современно. Кстати, скорость и атака – основные черты еще советского хоккея. В этом стиле играет все больше команд КХЛ.

Мне нравится, например, «Торпедо», только оно смогло остановить серию СКА из полутора десятков матчей.

В предыдущем нашем интервью говорил о том, что СКА тоже будет прибавлять – и пошли победы, одна за одной, при современной игре. Омск, Уфа, «Спартак», Магнитогорск – команд, которые радуют атакой, теперь много.

– Опять пошли разговоры об увеличении лимита на легионеров.

– Говорить об увеличении лимита в то время, когда границы на замке и когда у нас столько талантливой молодежи, – на мой взгляд, дурной тон. Меня огорчает, что с этой идеей возятся.

В конце концов Кубок Первого канала мы наконец-то выиграли именно в том сезоне, когда сократили лимит на легионеров и дали дополнительные рабочие места нашей молодежи. Это не случайно. Подумайте! – сказал заслуженный тренер СССР, консультант «России 25» и СКА Владимир Юрзинов.