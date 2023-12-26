Заварухин о победе над «Северсталью»: «Первые два периода «Трактор» играл немного неправильно. У нас хороший функционал – дает результат то, что нарабатывали»

Теги Северсталь Трактор Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Северсталью».

«Трактор» выиграл со счетом 5:3 в матче чемпионата КХЛ.

– Первые два периода, хоть с нашей стороны и было хорошее движение, но, скажем, играли немного неправильно.

Да, выиграли первый период, сыграли вничью второй, но есть моменты, на которые мы обращали внимание. Именно они и привели к пропущенному голу.

Третий период расставил все точки над i. Ребята нас услышали, стали играть по заданию. Пропустили ненужные голы, но счет по игре, я считаю.

– После паузы команда на выезде набирает очки в каждом матче. Где находите силы?

– У нас хороший функционал. Ребята в перерыве поработали. То, что мы нарабатывали, сейчас дает результат, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

1 комментарий
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Трактор вперёд победа ждёт. Интересно Дронов сразу играть будет или как Чибисов на больничный сразу.
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