Заварухин о победе над «Северсталью»: «Первые два периода «Трактор» играл немного неправильно. У нас хороший функционал – дает результат то, что нарабатывали»
Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Северсталью».
«Трактор» выиграл со счетом 5:3 в матче чемпионата КХЛ.
– Первые два периода, хоть с нашей стороны и было хорошее движение, но, скажем, играли немного неправильно.
Да, выиграли первый период, сыграли вничью второй, но есть моменты, на которые мы обращали внимание. Именно они и привели к пропущенному голу.
Третий период расставил все точки над i. Ребята нас услышали, стали играть по заданию. Пропустили ненужные голы, но счет по игре, я считаю.
– После паузы команда на выезде набирает очки в каждом матче. Где находите силы?
– У нас хороший функционал. Ребята в перерыве поработали. То, что мы нарабатывали, сейчас дает результат, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.