Артем Дуда будет играть в Канадской университетской лиге. 19-летнему хоккеисту запретили играть в студенческой лиге NCAA из-за контракта с ЦСКА

Артем Дуда будет играть в Канадской университетской лиге.

Напомним, что 19-летнему хоккеисту запретили играть за университет Мэна в студенческой лиге . Он отправился в США при действующем контракте с .

Оставшуюся часть нынешнего сезона проведет в Канадской университетской лиге и будет выступать за университет Торонто.

В прошлом сезоне Дуда провел 14 матчей в рамках Фонбет чемпионата , отличившись тремя результативными передачами при показателе полезности «плюс 3».

« » выбрала россиянина на драфте НХЛ-2022 во втором раунде под общим 36-м номером.