Артем Дуда будет играть в Канадской университетской лиге. 19-летнему хоккеисту запретили играть в студенческой лиге NCAA из-за контракта с ЦСКА
Артем Дуда будет играть в Канадской университетской лиге.
Напомним, что 19-летнему хоккеисту запретили играть за университет Мэна в студенческой лиге NCAA. Он отправился в США при действующем контракте с ЦСКА.
Оставшуюся часть нынешнего сезона Артем Дуда проведет в Канадской университетской лиге и будет выступать за университет Торонто.
В прошлом сезоне Дуда провел 14 матчей в рамках Фонбет чемпионата КХЛ, отличившись тремя результативными передачами при показателе полезности «плюс 3».
«Аризона» выбрала россиянина на драфте НХЛ-2022 во втором раунде под общим 36-м номером.