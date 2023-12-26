Игорь Ларионов: «Скотти Боумэн говорил: «Как ты можешь смотреть футбол? Все время 0:0!» Но прорыв Гиггза по флангу, как Скоулз дает по диагонали, как Кантона выписывает передачу – это шедевры»

Игорь Ларионов рассказал об обмене репликами со Скотти Боумэном о футболе.

«Тренировка закончилась, за день до игры, два часа дня, большой телевизор, экран, идет Премьер-лига, потому что время в Англии вечернее.

Заходит Скотти Боумэн. А я уже потренировался, зашел в зал, сделал всю работу, пора идти домой, а идет футбол, я не могу оторваться. Играет, допустим, «Тоттенхэм» или «Сандерленд», или «Сити», или «Челси».

Скотти говорит: «Как ты это можешь смотреть?» Я говорю: «Скотти, а как это можно не смотреть!?» Он: «Так все время 0:0!» Я говорю: «А как ты смотришь гольф?!»

Да, 0:0, 1:0, но те элементы игры, когда видишь, как, допустим Райан Гиггз из «Манчестер Юнайтед» делает прорыв по флангу, Поул Скоулз, принимая мяч, дает его по диагонали вперед, Эрик Кантона, принимая мяч, окружая себя тремя-четырьмя игроками, выписывает передачу вперед – ну это шедевры!» – сказал главный тренер хоккейного клуб «Торпедо» Игорь Ларионов в подкасте Cappuccino & Catenaccio Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

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