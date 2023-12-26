Чернышов о 2:3 от СКА: «Плохо начали, и это покатилось как снежный ком. В конце очухались, но когда всю игру не складывается, трудно вытащить матч»

Игорь Чернышов высказался об игре «Динамо» в матче против СКА (2:3).

– Эмоции от матча сто процентов – отрицательные. Проиграли, не выполнили установку тренера, в конце очухались, начали догонять соперника, но когда всю игру не складывается, трудно вытащить матч. Нужно сделать выводы, забыть про эту игру и готовится к следующей.

– Какой момент игры стал определяющим?

– Не стал бы ключевые моменты выделять, в целом с нашей стороны была не самая лучшая игра, изначально не завладели инициативой, плохо начали, и это покатилось как снежный ком из периода в период, нужно начинать лучше, тогда все будет хорошо.

– В « » играют несколько хоккеистов, для которых является особым раздражителем. Можно сказать, что игры с петербургской командой самые принципиальные в регулярном чемпионате для всего «Динамо»?

– Не могу так сказать. Мы на каждую игру готовимся с полной самоотдачей и большим желанием победить. Вообще не думаем, кто в каких клубах играл, сейчас мы все в «Динамо», здесь один коллектив, одна большая семья, на каждую игру готовимся побеждать.

– Вы уже несколько матчей попадаете в первое звено, можете сказать, что ваша адаптация к полностью завершилась?

– Не скажу, что прям полностью прошла адаптация, но с каждым матчем добавляешь все больше уверенности в игровых моментах, чувствуешь себя в своей тарелке.

Но в целом пока не до конца адаптировался, дай бог, чтобы мне так же доверяли, продолжу адаптацию и буду показывать свою лучшую игру, – сказал нападающий московского «Динамо» .