О’Делл о «Динамо»: «Если бы в начале сезона сказали, что будем среди лидеров в таблице, мы были бы счастливы. Так оно и получается. Мы здорово играем»
Эрик О’Делл оценил выступление московского «Динамо» в первой части сезона.
После 44 матчей бело-голубые с 62 очками делят на Западе первое место со «Спартаком».
— Сегодня была последняя в этом году домашняя игра. Все обычно подводят итоги в конце года. Какие итоги вы бы выделили для «Динамо»?
— Отличный год! Если бы в начале [сезона] мне сказали, что мы будем среди лидеров в таблице, мы были бы счастливы. Так оно и получается.
Мы здорово играем. После Нового года у нас еще много матчей, надо продолжать в том же духе, – сказал форвард московского «Динамо».