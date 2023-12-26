О’Делл о «Динамо»: «Если бы в начале сезона сказали, что будем среди лидеров в таблице, мы были бы счастливы. Так оно и получается. Мы здорово играем»

Теги КХЛ Эрик О′Делл Динамо Хоккей

Эрик О’Делл оценил выступление московского «Динамо» в первой части сезона.

После 44 матчей бело-голубые с 62 очками делят на Западе первое место со «Спартаком».

— Сегодня была последняя в этом году домашняя игра. Все обычно подводят итоги в конце года. Какие итоги вы бы выделили для «Динамо»?

— Отличный год! Если бы в начале [сезона] мне сказали, что мы будем среди лидеров в таблице, мы были бы счастливы. Так оно и получается.

Мы здорово играем. После Нового года у нас еще много матчей, надо продолжать в том же духе, – сказал форвард московского «Динамо».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий