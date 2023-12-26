Алексей Марченко о подготовке к дебюту за «Ак Барс»: «Надо выходить на игровой режим. Буду тренироваться с командой»

Алексей Марченко рассказал о подготовке к дебюту за «Ак Барс».

31-летний игрок ранее подписал контракт с клубом из Казани.

«Здорово выйти с командой, поработать с ребятами, почувствовать, побороться. [Сделать] упражнения, более приближенные к хоккею.

Первый раз покатались, чтобы посмотреть, как я себя буду чувствовать. Все нормально, я почти всех знаю, а кого не знал, успел познакомиться за два месяца, что здесь провел.

Сейчас буду с командой тренироваться, надо выходить на игровой режим и, если все будет нормально, то выходить играть, помогать команде выигрывать», – сказал защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.