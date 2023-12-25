Сергей Светлов: «Кравец с Разиным опровергают миф о тренерах второго эшелона. И «Авангард», и «Металлург» удивляют зрелой, стабильной игрой»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Сергей Светлов Андрей Разин Михаил Кравец Хоккей

Сергей Светлов высказался о тренерах Михаиле Кравеце и Андрее Разине.

– Центральные матчи недели – по вашей версии?

– Назову два, оба из воскресенья – «Авангард» – «Металлург» и «Спартак» – «Куньлунь».

– Почему выделяете игру в Омске?

– Это был матч за первое место в Восточной конференции. И «Авангард», и «Металлург» в этом сезоне удивляют зрелой, стабильной игрой. Считаю, что по качеству хоккея это был лучший матч недели.

– За счет чего Омск и Магнитка пока впереди?

– Оба клуба объединяет то, что тренеры получили кредит доверия и спокойно – насколько это возможно в профессиональном спорте – работают. Причем и Кравец, и Разин воспринимались раньше прессой как тренеры второго эшелона, потолок которых – выводить свои клубы в плей-офф.

На мой взгляд, Кравец с Разиным вот этот миф о тренерах второго эшелона опровергают. И доказывают, что часто работа «пожарного» и борьба за выживание, за последние путевки в плей-офф во многом сложнее, чем работа в больших клубах, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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2 комментария
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Особенно Кравец хорош в своих гениальных решениях. Выпускать на меньшинство Пьянова, у которого при игре 5 на 5 самый большой минус в команде, который самый медленный и не устойчивый в команде, это надо додуматься.
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Ну Разин еще в Северстали доказал что он топ тренер, про Кравца обычный средний тренер который умеет найти подход к творческим хоккеистам чего для регулярки с подбором игроков Авангарда хватает с запасом хватит ли этого для ПО?
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