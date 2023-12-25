Сергей Светлов: «Кравец с Разиным опровергают миф о тренерах второго эшелона. И «Авангард», и «Металлург» удивляют зрелой, стабильной игрой»
Сергей Светлов высказался о тренерах Михаиле Кравеце и Андрее Разине.
– Центральные матчи недели – по вашей версии?
– Назову два, оба из воскресенья – «Авангард» – «Металлург» и «Спартак» – «Куньлунь».
– Почему выделяете игру в Омске?
– Это был матч за первое место в Восточной конференции. И «Авангард», и «Металлург» в этом сезоне удивляют зрелой, стабильной игрой. Считаю, что по качеству хоккея это был лучший матч недели.
– За счет чего Омск и Магнитка пока впереди?
– Оба клуба объединяет то, что тренеры получили кредит доверия и спокойно – насколько это возможно в профессиональном спорте – работают. Причем и Кравец, и Разин воспринимались раньше прессой как тренеры второго эшелона, потолок которых – выводить свои клубы в плей-офф.
На мой взгляд, Кравец с Разиным вот этот миф о тренерах второго эшелона опровергают. И доказывают, что часто работа «пожарного» и борьба за выживание, за последние путевки в плей-офф во многом сложнее, чем работа в больших клубах, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.