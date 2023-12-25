Разин о Гераськине: «Я бы использовал его не так, как в «Авангарде». Это дело Кравеца, но мне Игоря жалко, он не может реализовать свой потенциал»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Михаил Кравец Игорь Гераськин Хоккей

Андрей Разин высказался об игре форварда Игоря Гераськина за «Авангард».

Ранее стало известно, что омский клуб не планирует обменивать 25-летнего игрока в «Металлург». Главный тренер магнитогорцев ранее работал с нападающим в «Северстали». 

В матче «Авангарда» с «Металлургом» (2:3) Гераськин забил, прервав серию из 11 игр без голов. 

«Ну кому Гераськин мог забить? Естественно, нам. Я рад за него, пусть он порадуется за нашу победу. Если серьезно, то я бы использовал его не так, как это делают в «Авангарде». В прошлом сезоне он набрал 40 с лишним очков, а сейчас сколько у него там, 10-15?

Вы сами видите разницу. Понятно, что здесь есть хорошая первая тройка, я ни в коем случае не лезу в работу Кравеца, это его команда, его дело. Но мне просто Игоря жалко, что он сидит под хорошими хоккеистами. Он и сам хороший хоккеист, и не может реализовать свой потенциал.

У меня сам принцип построения команды отличается от того, что в «Авангарде». Но и мы, и они идем в лидерах, значит, оба взгляда на хоккей имеют место. Просто я не иду по всему сезону с одними сочетаниями, игроки устают, им нужны новые эмоции, поэтому я стараюсь варьировать состав. В принципе, у меня у самого в Омске была такая же ситуация.

Я приезжал в статусе, наверное, звездочки, но тут были свои герои: Сушинский, Прокопьев, Затонский. И я большую часть игрового времени получал в меньшинстве, а не в большинстве. Все мы через это проходим. Гераськину хочу пожелать терпения, чтобы он дальше раскрылся. Мы с ним практически пять лет вместе отпахали, считаю его своим воспитанником и желаю ему всяческих успехов», – сказал Разин

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А так же Готовеца и Лисовеца.
+1
0
+1
Если бы такое сказал не Разин, а РР
или если бы Разин это высказал не в сторону Кравеца, а в сторону РР,
то тут хейтеры устроили бы бурю в стакане воды,
с обвинениями и с насмешками.
Но, по мнению хейтеров, такие обвинения можно всем высказывать, кроме РР.
+1
0
+1
Ну вот такой набор игроков у Авангарда. Первая тройка и дальше мрак. Тот же Гераськин сам не может создавать моменты, ему нужен кто то. А те кто с ним сейчас в партнёрах , тоже особо не могут этого делать. Нужен нормальный, креативный игрок во второе звено, не Жафяров. Хотя бы на уровне Бродхерста. Ну а пока Гераськин мучается или пусть берет игру на себя и сам ведёт свое звено вперёд.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий