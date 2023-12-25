Разин о Гераськине: «Я бы использовал его не так, как в «Авангарде». Это дело Кравеца, но мне Игоря жалко, он не может реализовать свой потенциал»
Андрей Разин высказался об игре форварда Игоря Гераськина за «Авангард».
Ранее стало известно, что омский клуб не планирует обменивать 25-летнего игрока в «Металлург». Главный тренер магнитогорцев ранее работал с нападающим в «Северстали».
В матче «Авангарда» с «Металлургом» (2:3) Гераськин забил, прервав серию из 11 игр без голов.
«Ну кому Гераськин мог забить? Естественно, нам. Я рад за него, пусть он порадуется за нашу победу. Если серьезно, то я бы использовал его не так, как это делают в «Авангарде». В прошлом сезоне он набрал 40 с лишним очков, а сейчас сколько у него там, 10-15?
Вы сами видите разницу. Понятно, что здесь есть хорошая первая тройка, я ни в коем случае не лезу в работу Кравеца, это его команда, его дело. Но мне просто Игоря жалко, что он сидит под хорошими хоккеистами. Он и сам хороший хоккеист, и не может реализовать свой потенциал.
У меня сам принцип построения команды отличается от того, что в «Авангарде». Но и мы, и они идем в лидерах, значит, оба взгляда на хоккей имеют место. Просто я не иду по всему сезону с одними сочетаниями, игроки устают, им нужны новые эмоции, поэтому я стараюсь варьировать состав. В принципе, у меня у самого в Омске была такая же ситуация.
Я приезжал в статусе, наверное, звездочки, но тут были свои герои: Сушинский, Прокопьев, Затонский. И я большую часть игрового времени получал в меньшинстве, а не в большинстве. Все мы через это проходим. Гераськину хочу пожелать терпения, чтобы он дальше раскрылся. Мы с ним практически пять лет вместе отпахали, считаю его своим воспитанником и желаю ему всяческих успехов», – сказал Разин.
или если бы Разин это высказал не в сторону Кравеца, а в сторону РР,
то тут хейтеры устроили бы бурю в стакане воды,
с обвинениями и с насмешками.
Но, по мнению хейтеров, такие обвинения можно всем высказывать, кроме РР.