Артюхин о Ковальчуке: «Таких игроков надо максимально долго держать в КХЛ. Это огромный плюс для нашего хоккея»

Теги Спартак Евгений Артюхин Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Евгений Артюхин оценил игру 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

Илья просто молодец, красавец. Он доказал, что практически в былой форме. Поздравляю его с таким дебютом. Очень здорово стартанул, и самое главное – команда выиграла.

Думаю, порадовались и болельщики, и руководство клуба, и ребята в команде. Илья и на льду, и на площадке придает партнерам уверенность в своих силах.

– То, что Ковальчук пропустил два сезона, может сказаться на нем физически? 

– Конечно, физиологию не обманешь, но Илья точно игру не испортил. Ему физически тяжело – это можно понять, но он профессионал и готовился. Тренировки тренировками, однако игровой тонус – это другое. Через матчи Илья наберет свою оптимальную форму и будет показывать свой лучший хоккей.

– Есть мнение, что Ковальчук поможет «Спартаку» побороться за Кубок Гагарина

– Однозначно, сто процентов. Я уверен в этом. Многие, в том числе тренеры и руководство, не понимают, что иметь такого игрока в команде – это огромный плюс. Быт и атмосферу в коллективе формируют такие парни, как Илья. Он показывает пример молодежи, у ребят появляется мотивация играть так же и до такого же возраста.

У Ковальчука огромный опыт плей-офф, выигрывал Кубки, он знает нужные слова, как замотивировать ребят. Таких игроков, как Ковальчук, надо максимально долго держать в лиге. Это огромный плюс для нашего хоккея, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.

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4 комментария
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Эх Женя- женя, лед песком посыпать нужно совсем в других местах )
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Женя , а ты что стесняешься , покатался бы в 4 звене , в Сочи например ))
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Уже везде, даже в самых нескромных местах облизали Илюшу, история с душком...
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Кто только не облизал Илайшу. А как по мне - лучше молодых наигрывать , чем лёд песком посыпать и петь дифирамбы.
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