О’Делл о 2:3 от СКА: «Динамо» играло хорошо, но иногда бывает, что шайба просто не идет в ворота»
Эрик О’Делл оценил поражение московского «Динамо» от СКА (2:3).
— Хорошая, быстрая игра. Встретились две хорошие команды. Соперник выиграл. Но обе команды создали достаточное количество моментов.
— «Динамо» создавало много моментов, особенно в первом периоде. Почему подвела реализация?
— Вратарь СКА сыграл отлично. У нас было много хороших эпизодов. Большинство не сработало, были почти стопроцентные моменты. Зато СКА реализовал свои.
— Чего не хватило в большинстве?
— Мы хорошо действовали, много создавали. Иногда бывает, что шайба просто не идет в ворота. Сегодня не зашла — зайдет завтра. Такие игры случаются.
— К вам с Кудрявцевым в последних играх ставили Гусева. Сегодня вернули Рашевского.
— Да, отлично получилось. Когда к нам перевели Раша, он помогал создавать моменты, и у нас получилось их реализовать. Команда в принципе сегодня играла хорошо, но побеждает тот, кто забивает больше, – сказал нападающий «Динамо».