О’Делл о 2:3 от СКА: «Динамо» играло хорошо, но иногда бывает, что шайба просто не идет в ворота»

Теги СКА КХЛ Эрик О′Делл Динамо Хоккей

Эрик О’Делл оценил поражение московского «Динамо» от СКА (2:3).

— Хорошая, быстрая игра. Встретились две хорошие команды. Соперник выиграл. Но обе команды создали достаточное количество моментов.

— «Динамо» создавало много моментов, особенно в первом периоде. Почему подвела реализация?

— Вратарь СКА сыграл отлично. У нас было много хороших эпизодов. Большинство не сработало, были почти стопроцентные моменты. Зато СКА реализовал свои.

— Чего не хватило в большинстве?

— Мы хорошо действовали, много создавали. Иногда бывает, что шайба просто не идет в ворота. Сегодня не зашла — зайдет завтра. Такие игры случаются.

— К вам с Кудрявцевым в последних играх ставили Гусева. Сегодня вернули Рашевского.

— Да, отлично получилось. Когда к нам перевели Раша, он помогал создавать моменты, и у нас получилось их реализовать. Команда в принципе сегодня играла хорошо, но побеждает тот, кто забивает больше, – сказал нападающий «Динамо».

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