Ротенберг о травме Алистрова: «Будем надеяться, что все заживет как на собаке — очень быстро. Он сейчас проходит реабилитацию»

Роман Ротенберг рассказал, когда вернется в строй форвард СКА Владимир Алистров.

— Появилась информация, что выбыл до конца сезона. Насколько это верно?

— Не знаю, кто вбрасывает такую информацию. На заборе все, что угодно можно написать. Алистров сейчас проходит восстановление.

Он всегда играет очень самоотверженно, как и любой хоккеист в нашей команде. Мы действуем самоотверженно в каждом моменте. Это хоккей, мужская игра. Здесь бывают травмы, но мы ждем его возвращения в ближайшее время.

Он сейчас проходит реабилитацию. Будем надеяться, что все заживет как на собаке — очень быстро, – сказал главный тренер .