Форвард СКА Лайпсик: «Должен был вернуться еще месяц назад, но снова получил травму»
Брендан Лайпсик рассказал, что мог вернуться в строй раньше.
Нападающий СКА дал комментарий после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:2).
— Плотная игра, пропустили пару шайб в конце. В принципе, мы хорошо провели матч, отталкиваясь от своей игры.
У меня сегодня был первый матч после 12-недельного перерыва. Счастлив наконец-то вернуться.
— Как себя чувствуете, полностью восстановились?
— Да. У меня было несколько травм, восстановился от одной, потом снова получил травму. Должен был вернуться еще месяц назад.
Сейчас чувствую себя полностью здоровым и готов играть оставшуюся часть сезона перед плей-офф, – сказал Лайпсик.