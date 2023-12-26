Форвард СКА Лайпсик: «Должен был вернуться еще месяц назад, но снова получил травму»

Теги СКА травмы КХЛ Динамо Брендан Лайпсик Хоккей

Брендан Лайпсик рассказал, что мог вернуться в строй раньше.

Нападающий СКА дал комментарий после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:2).

— Плотная игра, пропустили пару шайб в конце. В принципе, мы хорошо провели матч, отталкиваясь от своей игры.

У меня сегодня был первый матч после 12-недельного перерыва. Счастлив наконец-то вернуться.

— Как себя чувствуете, полностью восстановились?

— Да. У меня было несколько травм, восстановился от одной, потом снова получил травму. Должен был вернуться еще месяц назад.

Сейчас чувствую себя полностью здоровым и готов играть оставшуюся часть сезона перед плей-офф, – сказал Лайпсик.

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