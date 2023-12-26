Дыбленко о возможных обменах в ЦСКА: «В раздевалке разговоры об этом не ведутся. Не читаем новости, сплетни не собираем. Мы работаем, никаких нервов нет»

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко высказался касательно возможных обменов в команде.

В понедельник ЦСКА уступил «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата . Это поражение стало для армейцев четвертым подряд.

– По игре все было отлично, команда бьется. Все были друг за друга, намеков на проблемы нет. Мы выравниваем все это положение.

Нужно оставить хорошее на следующие игры. Матч против СКА у нас еще важнее.

– Могут ли быть обмены со стороны руководства?

– Я не руководство, я рядовой хоккеист. Мы выполняем свою работу, в раздевалке об этом не ведутся разговоры. Мы не читаем какие-то новости, сплетни не собираем.

Да, можно пошутить, посмеяться и не более. Мы работаем, никаких нервов нет, – сказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.