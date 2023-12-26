Дыбленко о возможных обменах в ЦСКА: «В раздевалке разговоры об этом не ведутся. Не читаем новости, сплетни не собираем. Мы работаем, никаких нервов нет»

Теги ЦСКА КХЛ Ярослав Дыбленко Хоккей

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко высказался касательно возможных обменов в команде.

В понедельник ЦСКА уступил «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это поражение стало для армейцев четвертым подряд.

– По игре все было отлично, команда бьется. Все были друг за друга, намеков на проблемы нет. Мы выравниваем все это положение.

Нужно оставить хорошее на следующие игры. Матч против СКА у нас еще важнее. 

– Могут ли быть обмены со стороны руководства?

– Я не руководство, я рядовой хоккеист. Мы выполняем свою работу, в раздевалке об этом не ведутся разговоры. Мы не читаем какие-то новости, сплетни не собираем.

Да, можно пошутить, посмеяться и не более. Мы работаем, никаких нервов нет, – сказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.

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