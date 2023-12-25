Крикунов о дебюте Ковальчука за «Спартак»: «Илья – мастер и всем все доказал. 40 лет, но тут смотря кто как за собой следит – он будет полезен»

Теги Владимир Крикунов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал первый матч Ильи Ковальчука за «Спартак».

40-летний форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и забил в пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

«Он мастер и всем все доказал. Что тут удивляться? Я не удивляюсь.

Да, 40 лет, но тут смотря кто как за собой следит.

Конечно, он будет полезен «Спартаку», раз они его взяли», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

1 комментарий
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помнится мне , не так давно дед совсем обратное говорил про Кови . продажная ротенбергская шестерка
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