Торпедо – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 28 декабря
В четверг, 28 декабря, сыграют Торпедо и Локомотив в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Нагорный дворец спорта профсоюзов».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торпедо – Локомотив
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.