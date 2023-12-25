Морозов о возвращении Ковальчука: «Илья лишний раз доказал, что является одним из сильнейших хоккеистов в истории»

Теги Спартак Алексей Морозов Илья Ковальчук КХЛ ТАСС Хоккей

Алексей Морозов назвал Илью Ковальчука одним из лучших хоккеистов в истории.

40-летний форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.  

«Конечно же, я очень рад за Илью, его возвращение – это очень значимое событие.

Во-первых, мало кто играет в 40 лет, во-вторых, еще меньше тех, кто возвращается в игру после почти трехлетней паузы, и то, и другое – крайне непросто, и Илья лишний раз доказал, что является одним из сильнейших хоккеистов в истории.

Символично, что Илья пришел в команду, в которой начинал свою профессиональную карьеру, но на высшем уровне чемпионатов страны ни разу не играл. Символично и то, что он забросил шайбу в первом же матче – пусть и в пустые ворота, это ничего не меняет», – сказал президент КХЛ. 

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом

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4 комментария
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Смотрите чтобы Ротенберг не обиделся, второй день вся лента про Илью Ковольчука и не слова про великого тренера
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В истории чего? России - да, мирового хоккея - нет, но мог бы, потенциал был.
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Ответ Ми Ша
Смотрите чтобы Ротенберг не обиделся, второй день вся лента про Илью Ковольчука и не слова про великого тренера
никакой системности.
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