Светлов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Порадовало, что он смотрелся не хуже партнеров. Один недостаток – лишь 4 тысячи зрителей на таком возвращении»

Сергей Светлов отметил невысокую посещаемость игры «Спартака» с Ильей Ковальчуком.

40-летний форвард сыграл за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

– Порадовало, что 40-летний после двух сезонов вне хоккея в функциональном плане смотрелся не хуже партнеров. Сыграл под 15 минут в позиции крайнего форварда, на которой, скажем так, не постоишь. Интригующее возвращение!

– Какие-то недостатки в его игре отметили?

– Понятно, что сейчас Илья на эмоциях, далее возможны функциональные проседания. Но к плей-офф опыт такого мастера будет востребован. А недостаток отметил только один.

– Какой?

– Лишь четыре тысячи зрителей на таком возвращении – меня эти цифры удивили. В наше время Лужники ассоциировались с постоянными аншлагами – и с 12 тысячами зрителей на каждом матче в Дворце спорта. И тут вдруг заполненная наполовину арена... – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом