Светлов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Порадовало, что он смотрелся не хуже партнеров. Один недостаток – лишь 4 тысячи зрителей на таком возвращении»

Теги Спартак болельщики Илья Ковальчук КХЛ МСА Лужники Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов отметил невысокую посещаемость игры «Спартака» с Ильей Ковальчуком.

40-летний форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.  

– Порадовало, что 40-летний Ковальчук после двух сезонов вне хоккея в функциональном плане смотрелся не хуже партнеров. Сыграл под 15 минут в позиции крайнего форварда, на которой, скажем так, не постоишь. Интригующее возвращение! 

– Какие-то недостатки в его игре отметили?

– Понятно, что сейчас Илья на эмоциях, далее возможны функциональные проседания. Но к плей-офф опыт такого мастера будет востребован. А недостаток отметил только один.  

– Какой?

– Лишь четыре тысячи зрителей на таком возвращении – меня эти цифры удивили. В наше время Лужники ассоциировались с постоянными аншлагами – и с 12 тысячами зрителей на каждом матче в Дворце спорта. И тут вдруг заполненная наполовину арена... – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом

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3 комментария
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На каком возвращении? Аншлаг был бы в локаут, но тогда кажется он выбрал Ак Барс. Потом приостановил карьеру в НХЛ и выбрал кажется Авангард. А с пенсии наконец-то родной Спартак? Какое возвращение, такая и встреча. Логично.
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Старая арена, которая ещё находится фиг пойми где. Спартаку не хватает нормального дворца. Даже Мегаспорт, который изначально построили уже устаревшим.
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Насмотримся ещё. Это всего на всего были Куньки. Смотреть нужно с топами. Там будет понятно , а не с такими же пенсионерами как Илайша.
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