Светлов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Порадовало, что он смотрелся не хуже партнеров. Один недостаток – лишь 4 тысячи зрителей на таком возвращении»
Сергей Светлов отметил невысокую посещаемость игры «Спартака» с Ильей Ковальчуком.
40-летний форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.
– Порадовало, что 40-летний Ковальчук после двух сезонов вне хоккея в функциональном плане смотрелся не хуже партнеров. Сыграл под 15 минут в позиции крайнего форварда, на которой, скажем так, не постоишь. Интригующее возвращение!
– Какие-то недостатки в его игре отметили?
– Понятно, что сейчас Илья на эмоциях, далее возможны функциональные проседания. Но к плей-офф опыт такого мастера будет востребован. А недостаток отметил только один.
– Какой?
– Лишь четыре тысячи зрителей на таком возвращении – меня эти цифры удивили. В наше время Лужники ассоциировались с постоянными аншлагами – и с 12 тысячами зрителей на каждом матче в Дворце спорта. И тут вдруг заполненная наполовину арена... – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
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