Чибриков забил «Айове». Он лучший бомбардир фарма «Виннипега» с 9+11 в 23 играх

Нападающий Никита Чибриков забил гол в матче АХЛ.

20-летний форвард «Манитобы» отметился заброшенной шайбой в игре регулярного чемпионата с « » (1:3). Он также получил 5 минут штрафа и дисциплинарный штраф до конца игры за драку.

Теперь на его счету 20 (9+11) очков в 23 матчах сезона .

вышел на первое место в списке лучших бомбардиров фарма « », обогнав Брэда Ламберта (19 (9+10) очков в 22 играх).