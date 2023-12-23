Чибриков забил «Айове». Он лучший бомбардир фарма «Виннипега» с 9+11 в 23 играх
Нападающий Никита Чибриков забил гол в матче АХЛ.
20-летний форвард «Манитобы» отметился заброшенной шайбой в игре регулярного чемпионата с «Айовой» (1:3). Он также получил 5 минут штрафа и дисциплинарный штраф до конца игры за драку.
Теперь на его счету 20 (9+11) очков в 23 матчах сезона АХЛ.
Никита Чибриков вышел на первое место в списке лучших бомбардиров фарма «Виннипега», обогнав Брэда Ламберта (19 (9+10) очков в 22 играх).
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