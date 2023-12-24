Разин о победе: «Металлург», скажем так, нейтрализовал первую тройку «Авангарда». Отмечу игру в меньшинстве – удалось сдержать одну из сильнейших бригад большинства»
Андрей Разин прокомментировал победу над «Авангардом».
«Металлург» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Хорошее начало было, двигались, владели инициативой, создавали моменты, забили гол. Затем получили ненужное удаление – это глоток свежего воздуха для «Авангарда», игра выравнялась.
Второй период – обоюдоострые атаки, нам повезло, забили. Хочется отметить большинство – обе бригады забили.
В концовке выстояли, хочу отметить игру в меньшинстве, удалось сдержать одну из сильнейших бригад большинства в лиге с Буше, с Ткачевым.
Команды равные, на одну шайбу мы больше забросили.
Конечно, пришлось уделить больше внимания первой тройке соперника. Сегодня мы ее, скажем так, нейтрализовали.
Конечно, на турнирную таблицу мы смотрим, хотелось выиграть у конкурента», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.