Разин о победе: «Металлург», скажем так, нейтрализовал первую тройку «Авангарда». Отмечу игру в меньшинстве – удалось сдержать одну из сильнейших бригад большинства»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу над «Авангардом».

«Металлург» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало было, двигались, владели инициативой, создавали моменты, забили гол. Затем получили ненужное удаление – это глоток свежего воздуха для «Авангарда», игра выравнялась.

Второй период – обоюдоострые атаки, нам повезло, забили. Хочется отметить большинство – обе бригады забили.

В концовке выстояли, хочу отметить игру в меньшинстве, удалось сдержать одну из сильнейших бригад большинства в лиге с Буше, с Ткачевым.

Команды равные, на одну шайбу мы больше забросили.

Конечно, пришлось уделить больше внимания первой тройке соперника. Сегодня мы ее, скажем так, нейтрализовали.

Конечно, на турнирную таблицу мы смотрим, хотелось выиграть у конкурента», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

2 комментария
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ну и матрасы помогли ,нужно было добавить
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