«Металлург» обыграл «Авангард», вернув единоличное лидерство на Востоке

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» единолично возглавил таблицу Восточной конференции.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Авангард» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Металлург» набрал 59 очков в 43 матчах текущего сезона. «Авангард» располагается на второй позиции в конференции, имея в активе 57 баллов в 41 игре.

В нынешнем сезоне «Металлург» впервые обыграл «Авангард» после двух поражений.

13 комментариев
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Хорошо, что победили, хорошо, что металлурги забили третью шайбу, а ястребы вторую. Судьи, конечно, показали верх непрофессионализма. Сначала незаслуженно оставили Авангард в меньшинстве, потом стали высасывать из пальца удаления у Металлурга.
Вот интересно, а Вовченко, не может сказать, что шайба в него попала перед тем как вылететь за пределы? Или так не принято, кто знает?
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Тут ещё важная деталь, это сразу после удаления за якобы "выброс шайбы" было удаление на Ткачёве, которое успешно проигнорировали, в следствии чего Владимир со злости от несправедливости пихнул игрока металлурга и сразу 2 минуты получил. После череды таких судейских ошибок конечно психология подкосилась, нужно уметь быстро выбираться из такой эмоциональной ямы, гол Гераськина вернул азарт Авангарду и была куча моментов сравнять счёт, к сожалению чуть не хватило. В целом классный хоккей от обеих команд, но очень жаль, что исход игры на прямую зависил от судей и их ошибок, а не от соперников. Единственное, что радует, что это не плей-офф.
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Ответ Stepan Moris
Хорошо, что победили, хорошо, что металлурги забили третью шайбу, а ястребы вторую. Судьи, конечно, показали верх непрофессионализма. Сначала незаслуженно оставили Авангард в меньшинстве, потом стали высасывать из пальца удаления у Металлурга. Вот интересно, а Вовченко, не может сказать, что шайба в него попала перед тем как вылететь за пределы? Или так не принято, кто знает?
Тоже удивился. Понимаю выиграть хочется, но там же явно шайба в тебя прилетела. Чего молчать то?
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Матч очень интересный, лидеры востока показали хороший хоккей, но судейство к сожалению было некачественное.
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Матч был интересный, активный. С ужасом жду скорый вояж на ДВ на 4 матча, вот там будет тошнило-душнилово
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Магнитку с победой. Авангард дома недавно проиграл Ак Барсу и сегодня нам. Судьи как кот Базилио. Всех с Наступающим Новым годом!
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Не исключаю,как и на Западе <С> с <Д> сменяя друг друга на верхней строчке конференции ,так и на Востоке, <М> с <А> дойдут до конца регулярки,иногда чередуясь местами.
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нынче судьи судят под ставки в бетах, это же понятно, деньги решают всё
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Ответ Болельщик МГ
Может ему после матча нужно зайти было в раздевалку Авангарда и обрисовать все схемы Металлурга? Или нет, может он во время игры вообще должен был в свои забить, а не в ворота соперника? Логика у Вас странная товарищ! С какой стати он должен вообще что-то был говорить ?
А при чем здесь моя логика? Я вопрос задал. Поинтересовался, ибо не знаю как в такие моменты игроки себя ведут.
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