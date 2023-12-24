«Металлург» обыграл «Авангард», вернув единоличное лидерство на Востоке
«Металлург» единолично возглавил таблицу Восточной конференции.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Авангард» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Металлург» набрал 59 очков в 43 матчах текущего сезона. «Авангард» располагается на второй позиции в конференции, имея в активе 57 баллов в 41 игре.
В нынешнем сезоне «Металлург» впервые обыграл «Авангард» после двух поражений.
Вот интересно, а Вовченко, не может сказать, что шайба в него попала перед тем как вылететь за пределы? Или так не принято, кто знает?