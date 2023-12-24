Кравец о поражении от «Металлурга»: «Авангарду» не хватило самоотверженности – всего шесть блоков. Допустили индивидуальные ошибки, но по игре могли сравнять счет»
Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Металлурга».
«Авангард» уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Считаю, что игра была равной. Обе команды имели возможности забить. Хорошие скорости. «Металлург» забил на шайбу больше.
Мы допустили две такие ошибки, в концовке периода – чисто индивидуальные. Конечно, третий гол – нельзя так отдавать шайбу сопернику. Такая индивидуальная ошибка.
Но хорошо, что не сдались, боролись до конца, были возможности, по игре могли и сравнять счет. Игра против сильной команды – в этот раз не получилось.
– Пропустили два гола в меньшинстве. Чем-то удивил «Металлург» при розыгрыше?
– Не могу сказать, что чем-то удивил.
Они выполнили задание, а мы, значит, не выполнили, хотя на протяжении долгого времени достаточно уверенно играли в меньшинстве, разбирали, как играет «Металлург» – опять, возможно, где-то индивидуальные ошибки.
Чего еще не хватило, так это самоотверженности. Мне кажется, впервые за последнее время сделали всего шесть блоков. С такими командами эти детали очень важны.
Нужно играть грамотно, правильно играть в конце периодов, на вбрасываниях и ловить шайбу на себя, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.
Мягко говоря, не лучший матч в исполнении обеих команд, куча индивидуальных ошибок, скорости средние, в общем уровень межсезонья. Зато цены на билеты как на финал конференции в плей-офф :)