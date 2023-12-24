Кравец о поражении от «Металлурга»: «Авангарду» не хватило самоотверженности – всего шесть блоков. Допустили индивидуальные ошибки, но по игре могли сравнять счет»

Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Металлурга».

«Авангард» уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Считаю, что игра была равной. Обе команды имели возможности забить. Хорошие скорости. « » забил на шайбу больше.

Мы допустили две такие ошибки, в концовке периода – чисто индивидуальные. Конечно, третий гол – нельзя так отдавать шайбу сопернику. Такая индивидуальная ошибка.

Но хорошо, что не сдались, боролись до конца, были возможности, по игре могли и сравнять счет. Игра против сильной команды – в этот раз не получилось.

– Пропустили два гола в меньшинстве. Чем-то удивил «Металлург» при розыгрыше?

– Не могу сказать, что чем-то удивил.

Они выполнили задание, а мы, значит, не выполнили, хотя на протяжении долгого времени достаточно уверенно играли в меньшинстве, разбирали, как играет «Металлург» – опять, возможно, где-то индивидуальные ошибки.

Чего еще не хватило, так это самоотверженности. Мне кажется, впервые за последнее время сделали всего шесть блоков. С такими командами эти детали очень важны.

Нужно играть грамотно, правильно играть в конце периодов, на вбрасываниях и ловить шайбу на себя, – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.