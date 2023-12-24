Кравец о поражении от «Металлурга»: «Авангарду» не хватило самоотверженности – всего шесть блоков. Допустили индивидуальные ошибки, но по игре могли сравнять счет»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Металлурга».

«Авангард» уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Считаю, что игра была равной. Обе команды имели возможности забить. Хорошие скорости. «Металлург» забил на шайбу больше.

Мы допустили две такие ошибки, в концовке периода – чисто индивидуальные. Конечно, третий гол – нельзя так отдавать шайбу сопернику. Такая индивидуальная ошибка.

Но хорошо, что не сдались, боролись до конца, были возможности, по игре могли и сравнять счет. Игра против сильной команды – в этот раз не получилось.

– Пропустили два гола в меньшинстве. Чем-то удивил «Металлург» при розыгрыше?

– Не могу сказать, что чем-то удивил.

Они выполнили задание, а мы, значит, не выполнили, хотя на протяжении долгого времени достаточно уверенно играли в меньшинстве, разбирали, как играет «Металлург» – опять, возможно, где-то индивидуальные ошибки.

Чего еще не хватило, так это самоотверженности. Мне кажется, впервые за последнее время сделали всего шесть блоков. С такими командами эти детали очень важны.

Нужно играть грамотно, правильно играть в конце периодов, на вбрасываниях и ловить шайбу на себя, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.

7 комментариев
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Игра была равна - играли два ***** :)

Мягко говоря, не лучший матч в исполнении обеих команд, куча индивидуальных ошибок, скорости средние, в общем уровень межсезонья. Зато цены на билеты как на финал конференции в плей-офф :)
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что жь ты так улыбался в начале?а ,Мишаня?а потом смотрю поник прям на на глазах после второй пропущенной?чё закрыли первую пятёрку и не знаешь что делать?ну так у Курьянова спроси ну или кто там рулит в Аве(((
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Да, нормальный матч. Че разнылись. Хотя, бросилось в глаза, что тот же Буше часто на прямых ногах играл, не было полной вовлеченности в матч. Притом, что Капитан отыграл здорово. Ткачев 9 бросков в пузо вратаря, Буше тоже самое. На что расчитывают? На какие-то отскоки. Уже давно нужно понять, что в лиге есть такие вратари, как Беляш, Набобик и др., которых бесхитростно не обыграть, нужно играть Хитростно
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Похоже инерция обучения Хартли ещё хранившаяся в игре Шарипзянова, Буше, Чистякова постепенно сходит на нет. А обучения от Кравеца сейчас хватает только на Сочи. Осталось только проиграть следующий матч Сибири и можно прощаться не только с заканчивающимся годом, но и надеждами на появление побед Авангарда над командами выше среднего уровня.
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Ответ Габорик
Игра была равна - играли два ***** :) Мягко говоря, не лучший матч в исполнении обеих команд, куча индивидуальных ошибок, скорости средние, в общем уровень межсезонья. Зато цены на билеты как на финал конференции в плей-офф :)
Поддерживаю, одному еще можно как-то , но семью сводить уже по карману бьет.
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Ответ Болельщик АВЫ
что жь ты так улыбался в начале?а ,Мишаня?а потом смотрю поник прям на на глазах после второй пропущенной?чё закрыли первую пятёрку и не знаешь что делать?ну так у Курьянова спроси ну или кто там рулит в Аве(((
да вроде бы никто особо не закрывал, сами исполняли не понять чего, с Ак Барсом похожее было
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