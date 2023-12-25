Форвард «Авангарда» Гераськин о 2:3 от «Металлурга»: «Игра в неравных составах многое решила. Пропустили две шайбы в меньшинстве, а свое большинство только одно реализовали»

Игорь Гераськин оценил поражение «Авангарда» от «Металлурга» (2:3).

«В принципе, мы неплохо играли, но пропустили две шайбы в меньшинстве — это нам несвойственно. Ну и свое большинство только одно реализовали, так что игра в неравных составах многое решила.

Никакого особого настроя на «Магнитку» из-за разговоров о моем переходе не было. Все как обычно, в штатном режиме», – сказал нападающий « ».