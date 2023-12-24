Новиков о «Спартаке»: «Шел по «Лужникам», почувствовал праздник, гуляния – это соответствует духу народной команды»

Теги Спартак Юрий Новиков КХЛ МСА Лужники Хоккей

Юрий Новиков назвал «Спартак» народной командой.

«Театр начинается с вешалки, а хоккей начинается с болельщиков и обстановки вокруг стадиона. Я сегодня был на хоккее, и, когда шел по «Лужникам», увидел и почувствовал праздник, народное гуляние, что соответствует духу народной команды.

Уверен, что болельщики получили удовольствие и от игры, и от результата. Сегодня очевидно, что на «Спартак» можно и нужно ходить и болеть», – сказал заслуженный тренер России.

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