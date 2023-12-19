Браташ об 1:2 от «Сибири»: «Тут как про стакан – наполовину полон или пуст. Одно очко лучше, чем ничего, но хуже, чем два»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги игры с «Сибирью».

Клуб из Тольятти потерпел поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (1:2 ОТ).

«Если говорить про результат, то тут как про стакан – наполовину полон или пуст. Повторяюсь, когда говорю, что одно очко лучше, чем ничего, но хуже, чем два (улыбается).

Если говорить про содержание игры, доволен командой, ее состоянием и самоотдачей.

Когда выйдет ? Это большой секрет, пусть останется интригой. Что касается травмированных, их можно ждать только в январе, после Нового года, – сказал .