«Ванкувер» лидирует в таблице НХЛ перед паузой на Рождество. Команда выиграла 23 из 35 игр в чемпионате
«Ванкувер» лидирует в таблице НХЛ перед паузой на Рождество.
«Кэнакс» обыграли «Сан-Хосе» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда тренера Рика Токетта набрала 49 очков в 35 матчах чемпионата и находится на первом месте в лиге перед перерывом на Рождество.
По 47 очков в активе имеют «Рейнджерс» и «Вегас».
«Ванкувер» выиграл 23 из 35 матчей в текущем чемпионате.
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