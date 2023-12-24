«Ванкувер» лидирует в таблице НХЛ перед паузой на Рождество. Команда выиграла 23 из 35 игр в чемпионате

«Ванкувер» лидирует в таблице НХЛ перед паузой на Рождество.

«Кэнакс» обыграли «Сан-Хосе» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда тренера Рика Токетта набрала 49 очков в 35 матчах чемпионата и находится на первом месте в лиге перед перерывом на Рождество.

По 47 очков в активе имеют « » и « ».

«Ванкувер» выиграл 23 из 35 матчей в текущем чемпионате.

Кузьменко вернулся в основу – и сделал дубль за 5 минут! «Ванкувер» ушел на Рождество лидером НХЛ