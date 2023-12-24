«Ванкувер» лидирует в таблице НХЛ перед паузой на Рождество. Команда выиграла 23 из 35 игр в чемпионате

Теги Рейнджерс Ванкувер НХЛ Рик Токкет Вегас Хоккей

«Ванкувер» лидирует в таблице НХЛ перед паузой на Рождество.

«Кэнакс» обыграли «Сан-Хосе» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда тренера Рика Токетта набрала 49 очков в 35 матчах чемпионата и находится на первом месте в лиге перед перерывом на Рождество.

По 47 очков в активе имеют «Рейнджерс» и «Вегас».

«Ванкувер» выиграл 23 из 35 матчей в текущем чемпионате.

Кузьменко вернулся в основу – и сделал дубль за 5 минут! «Ванкувер» ушел на Рождество лидером НХЛ

8 комментариев
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Ответ yura.o
А скажите, кто разбирается, зачем вот им менять Кузьменко, когда у них сезон самый пиковый из всех последних по силе? ведь, очевидно, есть какие-то резоны, не понимаю
не подходит под стиль тренера. у токетта все в обороне должны отрабатывать, а кузьменко фигурист не отрабатывает.
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Касатки -молодцы, надеюсь пошумят в плове
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А скажите, кто разбирается, зачем вот им менять Кузьменко, когда у них сезон самый пиковый из всех последних по силе? ведь, очевидно, есть какие-то резоны, не понимаю
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Только у Рейнджерс при отставании всего в два очка на три игры меньше аж, у Бостона и Далласа по потерянным больше, у ЛА тот же процент побед и пять игр в запасе и так далее)
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Ответ Дима Лавриненко
не подходит под стиль тренера. у токетта все в обороне должны отрабатывать, а кузьменко фигурист не отрабатывает.
Несколько не так. Кузьменко старается отрабатывать в обороне, но многовато ошибается в этом плане, иногда выключается не по делу, недорабатывает по позиции. В общем, не демонстрирует целостной игры в обороне, какую хочет видеть тренер. Пока что. Может, постоянных навыков, автоматизма, привычки еще не выработал. Но я бы не сказал, что Кузьменко филонит в обороне. И не хотелось бы, чтобы Андрея обменяли в другую команду по ходу сезона. Всё-таки по части умений в атаке это весьма качественный хоккеист, который может принести немало пользы.
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по количеству очков да, лидирует. Но это не футбольные чемпионаты, в которых нет форс-мажоров типа наводнений, войн, нет кубков лиги с переигровками и 8 команд в еврокубках, и коточрые ровненько играют тур за туром...
У панаринского Рейнджерс очков больше, средних за мат
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+2
Ответ Garikus89
Только у Рейнджерс при отставании всего в два очка на три игры меньше аж, у Бостона и Далласа по потерянным больше, у ЛА тот же процент побед и пять игр в запасе и так далее)
Ты поди выиграй эти 3-5 отложенных игр. А у Кэнакс вот они - эти 49 очков уже набраны.
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