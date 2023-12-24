Юрзинов о «России 25» на КПК: «Для формирования правильной психологии требовалась большая победа. И она была одержана!»

Владимир Юрзинов отметил важность победы «России 25» на Кубке Первого канала.

Команда под руководством тренера одержала победы во всех матчах на турнире – против (5:2), (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

– Не сомневался, что победный для нашей сборной турнир в Санкт-Петербурге придаст еще лучший ход чемпионату . Сегодня, когда мировая арена для России закрыта, любой международный турнир имеет для нашего хоккея, я бы сказал, критически важное значение. Нужно давать нашей сборной жизнь, поливать этот росток, беречь.

– Получилось?

– В этом нет никаких сомнений! Многие специалисты уже отметили, что наш матч с белорусами получился очень хорошего уровня, увидели современный хоккей. Не стал бы недооценивать Казахстан, в прошлом сезоне эта сборная отказалась от натурализованных игроков и уверенно сохранила место в элите мирового чемпионата. Хотя в прежние годы вылетала и в первый дивизион.

Но самое главное, что оправдала надежды молодая сборная России. Болельщики помнили, что последние три турнира – два Кубка Первого канала и Олимпиаду – сборной России выиграть не удалось, каждый раз каких-то моментов не хватало.

Для формирования правильной психологии – особенно у молодежи – требовалась именно большая победа. И она была одержана! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.