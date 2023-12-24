Юрзинов о «России 25» на КПК: «Для формирования правильной психологии требовалась большая победа. И она была одержана!»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Юрзинов Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ олимпийский хоккейный турнир сборная России U25 Хоккей

Владимир Юрзинов отметил важность победы «России 25» на Кубке Первого канала.

Команда под руководством тренера Романа Ротенберга одержала победы во всех матчах на турнире – против Казахстана (5:2), Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

– Не сомневался, что победный для нашей сборной турнир в Санкт-Петербурге придаст еще лучший ход чемпионату КХЛ. Сегодня, когда мировая арена для России закрыта, любой международный турнир имеет для нашего хоккея, я бы сказал, критически важное значение. Нужно давать нашей сборной жизнь, поливать этот росток, беречь.

– Получилось?

– В этом нет никаких сомнений! Многие специалисты уже отметили, что наш матч с белорусами получился очень хорошего уровня, увидели современный хоккей. Не стал бы недооценивать Казахстан, в прошлом сезоне эта сборная отказалась от натурализованных игроков и уверенно сохранила место в элите мирового чемпионата. Хотя в прежние годы вылетала и в первый дивизион.

Но самое главное, что оправдала надежды молодая сборная России. Болельщики помнили, что последние три турнира – два Кубка Первого канала и Олимпиаду – сборной России выиграть не удалось, каждый раз каких-то моментов не хватало.

Для формирования правильной психологии – особенно у молодежи – требовалась именно большая победа. И она была одержана! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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12 комментариев
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Как же хорошо им наверное живётся в своём мире грёз и фантазий.
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Успокоил Ротенберга после проигрыша от Торпедо. Иди колыбельную ему спой
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Победа ну прям великая, почти как на Олимпиаде! :)
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Ответ ivan555navi
Тебе нравится быть нытиком? Ну, ладно, будь им, но, только не думай, что твоё нытьё это от большого ума - ноют только не умные и с руками не из того места.
А ты, главное не заканчивай праздновать эту великую победу.
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Выиграть никакой по составу КПК уже считается большой победой. И ведь не стыдно авторитетному человеку говорить такую чепуху.
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Послезавтра - начало молодежного ЧМ! За кого болеем?
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Победа просто историческая можно сказать на века.Это как СССР-Канада 1972 года а может даже выше.
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Ответ Разрушающий мифы
А ты, главное не заканчивай праздновать эту великую победу.
Да судя по его комментариями он на беленькой круглые сутки
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