Игорь Григоренко о КПК: «Россия 25» сыграла в творческий хоккей, которым всегда славилась отечественная школа, вернув нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова»

Игорь Григоренко высказался о победе «России 25» на Кубке Первого канала.

«Россия 25» под руководством выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

– Ваши итоги Кубка Первого канала-2023?

– Итог один – сборная «России 25» при аншлагах эффектно выиграла Кубок и подарила народу праздник. Это самое главное, ради чего проводится любой домашний турнир.

Понравилось, что в каждом матче сборная России, уступая в счете, показывала характер и все переворачивала. Это говорит о потенциале нашей сборной и нашей молодежи.

Жаль, конечно, что на турнире не была представлена « », но это отличная мотивация для наших игроков. Будем работать, чтобы в декабре 2024 года ситуация изменилась.

– В плане тактики для «Лады» и для себя что-то открыли?

– Мне нравятся тенденции современного хоккея. В роли игрока застал, скажем так, несколько эпох. В первые годы некоторые команды играли в творческий, комбинационный, атакующий хоккей. Это и про наш « » Вячеслава Быкова, и про « » Валерия Белоусова, и про другие команды.

Но в середине десятых годов стал свидетелем того, как пошел перелом в стиле. Моду задал ХК МВД Олега Знарка – с рабочим, немного упрощенным хоккеем. Почувствовал на своем примере, что эта мода перенеслась и на сборную России, постепенно пошел какой-то спад.

С этой точки зрения Кубок Первого канала-2023 меня сильно порадовал. «Россия 25» сыграла в тот творческий хоккей, которым всегда славилась отечественная школа, вернув нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова.

Увидел много скоростных комбинаций, поощрялась импровизация, никто никого не заставлял упрощать игру, откидываться. Наше и все предыдущие поколения старались играть так же!

Для меня в этом – один из итогов Кубка Первого канала. Турнир дал новое дыхание нашей игре. Это самое главное! – сказал бывший нападающий сборной России, советник генерального директора «Лады» Игорь Григоренко.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?