Игорь Григоренко о КПК: «Россия 25» сыграла в творческий хоккей, которым всегда славилась отечественная школа, вернув нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова»
Игорь Григоренко высказался о победе «России 25» на Кубке Первого канала.
«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».
– Ваши итоги Кубка Первого канала-2023?
– Итог один – сборная «России 25» при аншлагах эффектно выиграла Кубок и подарила народу праздник. Это самое главное, ради чего проводится любой домашний турнир.
Понравилось, что в каждом матче сборная России, уступая в счете, показывала характер и все переворачивала. Это говорит о потенциале нашей сборной и нашей молодежи.
Жаль, конечно, что на турнире не была представлена «Лада», но это отличная мотивация для наших игроков. Будем работать, чтобы в декабре 2024 года ситуация изменилась.
– В плане тактики для «Лады» и для себя что-то открыли?
– Мне нравятся тенденции современного хоккея. В роли игрока застал, скажем так, несколько эпох. В первые годы КХЛ некоторые команды играли в творческий, комбинационный, атакующий хоккей. Это и про наш «Салават Юлаев» Вячеслава Быкова, и про «Металлург» Валерия Белоусова, и про другие команды.
Но в середине десятых годов стал свидетелем того, как пошел перелом в стиле. Моду задал ХК МВД Олега Знарка – с рабочим, немного упрощенным хоккеем. Почувствовал на своем примере, что эта мода перенеслась и на сборную России, постепенно пошел какой-то спад.
С этой точки зрения Кубок Первого канала-2023 меня сильно порадовал. «Россия 25» сыграла в тот творческий хоккей, которым всегда славилась отечественная школа, вернув нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова.
Увидел много скоростных комбинаций, поощрялась импровизация, никто никого не заставлял упрощать игру, откидываться. Наше и все предыдущие поколения старались играть так же!
Для меня в этом – один из итогов Кубка Первого канала. Турнир дал новое дыхание нашей игре. Это самое главное! – сказал бывший нападающий сборной России, советник генерального директора «Лады» Игорь Григоренко.
«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?