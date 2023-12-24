Тренер «Барыса» Болякин о 3:2 с «Сочи»: «Ребята начали понимать требования тренерского штаба, но некоторые игроки неубедительно выглядели»

Олег Болякин оценил победу «Барыса» над «Сочи» (3:2 ОТ).

«Хорошая, боевая игра была. Всех болельщиков с победой, потому что наши болельщики заждались. Серия выездная была неплохая по содержанию, ребята начали понимать требования тренерского штаба.

По сегодняшней игре: некоторые игроки выпали, пришлось вносить коррективы в конце игры, не совсем убедительно они выглядели. Сейчас будет время восстановиться, и будем готовиться к домашним играм с «Авангардом» и «Трактором».

У меня в жизни было много побед. А от хорошее впечатление, для меня это определенный хороший опыт. Конечно, лигу я изучал ранее, работа генеральным менеджером подразумевает, что я должен мониторить игроков, изучать их сильные качества, чтобы потом пригласить в команду.

Быстрые пропущенные голы связаны с игровой дисциплиной. В Нижнекамске предупреждали, но быстро пропустили, нас не услышали. Сегодня снова такая ситуация. Видимо, в следующей игре поменяем сочетания, другие люди будут выходить. Те люди, которые выходят, не дают ту энергию, которая должна быть», – сказал и.о. главного тренера « ».